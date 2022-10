Die Anfragen nach Erziehungsstellen steigen – aber was ist das eigentlich?

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Maren Menke, Erziehungsstellen-Koordinatorin bei Bethel im Norden, ist seit vielen Jahren für die Betreuung und Beratung der Erziehungsstellen tätig, besucht regelmäßig die Partnerinnen und Partner vor Ort und nimmt sich auch immer Zeit, um mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. © Bethel im Norden /Semper

Ob Gewalt, Alkohol, Missbrauch, Drogen – es gibt ein Problem und das Kind braucht eine sichere Unterkunft. Hier kommt die Erziehungsstelle ins Spiel.

Freistatt – Manchmal ist ein Berufsbegriff so sperrig, dass jeder nachfragt: Was ist das eigentlich? „Erziehungsstelle“ ist so ein Begriff, hinter dem der Laie nicht vermutet, welche Schicksale, Angst, Liebe, Ärger, Hilflosigkeit, Freude, Zorn, kurz: Welche emotionale Bandbreite sich dahinter verbirgt. Erziehungsstelle ohne Fachbegriffe erklärt: „Das ist eine Familie, die ihre Tür öffnet für ein Kind – und den ganzen Anhang dahinter mit Jugendamt, Eltern, Vormund, Geschwister, Oma, Tante dazu...“, erklärt Koordinatorin Ulrike Schäfer.

Am Gespräch nehmen auch zwei Personen teil, die solch eine Erziehungsstelle sind, anonym bleiben möchten und es wird schnell klar: Sie haben nicht nur ihre Tür geöffnet – sondern auch die Herzen.

Die Ausgangslage zeigt ein Kind in Not. Ob Gewalt, Alkohol, Missbrauch, Drogen – es gibt ein Problem und das Kind braucht eine sichere Unterkunft. Welches Kind zu welcher Erziehungsstelle passt – das Puzzle zu lösen, ist die sensible Aufgabe der Koordinatoren, wie Maren Menke, Ulrike Schäfer und Sabine Arndt, alle in Diensten von Bethel im Norden.

Der Unterschied zu einer Pflegefamilie

Es gibt unterschiedliche Betreuungsarten und Unterbringungsoptionen für Kinder in Not. Und oft genug müssen Menschen, die eine Erziehungsstelle anbieten, erklären, wo der Unterschied zu einer Pflegefamilie liegt. Kurz gefasst: Die Pflegefamilie arbeitet direkt mit dem Jugendamt zusammen. Eine passgenaue berufliche Ausbildung der Pflegefamilie ist nicht notwendig.

Wer eine Erziehungsstelle anbietet, arbeitet mit dem Jugendamt, den Eltern oder anderen Familienangehörigen zusammen. Erziehungsstelle, das ist dann der Beruf. „Die Pflegefamilie ersetzt die Ursprungsfamilie, die Erziehungsstelle arbeitet ergänzend“, erklären Arndt und Schäfer. Das wiederum erklärt, warum, wer eine Erziehungsstelle anbietet, über eine pädagogische Ausbildung verfügen muss. Es gibt weitere Vorgaben, die aber individuell besprochen werden.

„Ich hätte mich ruhig zehn bis 15 Jahre früher bewerben sollen“, bilanziert einer der Kooperationspartner, der mit 49 Jahren den Schritt wagte – in die Selbstständigkeit. Der Träger kauft seine Dienstleistung ein. Selbstständig, aber nicht allein in der Arbeit mit dem Kind und dem Anhang. Die Koordinatoren sind zur Stelle, es gibt regelmäßige Treffen und Seminare. Denn: Das Kind kommt in eine Familie.

Pandemie inklusive Homeschooling

Und wie das so ist: Es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Schönes und Ärger. Wie im richtigen Leben, wie in der richtigen Familie. Das Kind, das der Mann aufzieht, nennt ihn Papa. Wie auch die Kinder der weiblichen Erziehungsstellen-Partnerin sie Mama nennen. Ja, es entsteht ein Interessenkonflikt – für das Kind. Hier die Familie, die ihm einen sicheren Hafen bietet. Dort die Ursprungsfamilie, die das nicht leisten kann. Weiterhin sind Treffen zwischen Kind und Ursprungsfamilie vorgesehen, aber nicht in jedem Fall. Grundsätzlich soll dem Kind die Option gegeben werden.

Die Pandemie inklusive Homeschooling hat die Eltern gefordert – genauso die Erziehungsstellen-Partner.

Und, ja, die Zahl der Kinder, für die eine Stelle gesucht wird, ist gestiegen. Die Anfragen kommen nicht mehr allein aus einem räumlich nahen Umfeld, sondern aus dem gesamten Land.

Hilfe für Kinder in Not

Mit „Mut zum Ungewissen“ starten und Liebe, Herzlichkeit, Vertrauen zurückbekommen: „Ich habe eine Riesenfamilie dazubekommen“, beschreibt es der Erziehungsstellen-Partner. Fertig werden muss er allerdings auch damit, dass es die Ursprungsfamilie mitunter schockiert, dass das Kind herausgenommen wird. Dass Eltern böse, eifersüchtig sind, dass ihnen Hilfe gegeben werden muss, wenn das möglich ist. „Das Kind fühlt sich bei uns in Sicherheit und geborgen“, erklärt der Partner einen Hauptgrund, der alle durch die Situation trägt. Insbesondere dann, wenn Eltern ihren Zorn bei den Erziehungsstellen-Partnern abladen.

Manches Mal ist keine Rückkehr in die Ursprungsfamilie möglich. Umso genauer müssen die Partner und die Kinder geprüft werden, ob sie zusammenpassen, ob das Kind in die bestehende Familie passt. Eine Odyssee durch verschiedene Stellen soll vermieden werden.

Dieser Kennenlernprozess dauert eine ganze Weile, umfasst mehrere Treffen mit allen Beteiligten. Kurzfristige Anfragen gibt es ebenso: „Die aber auch funktionieren, weil viele Partnerinnen und Partner über gewisse Erfahrungen verfügen. „Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Aber ich kann aus meiner beruflichen Erfahrung heraus sagen, dass alle Beteiligten mit sehr viel Ruhe und Geduld eine gemeinsame Entscheidung treffen“, erklärt Koordinatorin Maren Menke.

Und wenn dann mehr Anfragen kommen, als Partner vorhanden sind, freuen sich die Koordinatoren über jene, die sich vorstellen könnten, als „Erziehungsstelle“ zu wirken. Einem Kind ein sicheres Zuhause geben, Streit um Süßigkeiten und Ausgehzeiten, inklusive – wie im richtigen Leben. Bewerber sollten, neben der beruflichen Qualifikation, über Lebenserfahrung verfügen. „Die wenigsten sind unter 30 Jahren alt“, berichtet Arndt.

Besonders hoch seien die Anfragen nach Phasen, in denen Familien Zeit zu Hause verbringen. Feiertage wie Weihnachten etwa. „Früher gab es eine Wellenbewegung und manche Tage ohne Anfrage“, sagt Sabrina Arndt. Das habe sich geändert: Die Anfragen laufen kontinuierlich auf.

Kontakt

Wer sich für die Arbeit als Erziehungsstelle interessiert, erreicht Koordinatorin Sabrina Arndt unter 05441/9756838 oder 0151/15437109 sowie per E-Mail an sabrina.arndt@bethel.de.