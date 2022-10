Ein Jahr Senioren-Wohngemeinschaft „Vergissmeinnicht“ in Kirchdorf

+ © S. Wendt Genießen die WG: Marie, Christa und Elfriede (sitzend) mit Jana und Heike Hoffmann (stehend) in der Seniorenwohngemeinschaft „Vergissmeinnicht“ in Kirchdorf. © S. Wendt

Kirchdorf – Das Interview verhindert die vormittägliche Walkingrunde durch Kirchdorf. Aber, naja, dann geht es eben am Nachmittag durch den Ort. Die Damen sind ja flexibel. Aber nur bedingt: Bis 15 Uhr aber, darauf besteht Marie, „müssen wir wieder hier sein“. Zu Kaffee und Kuchen, aber noch wichtiger: Dann beginnt der Spielenachmittag. Wird um Geld gespielt? „Was? Nein! Nur Mensch ärgere dich nicht“, erklärt Marie. Die Teilnehmerinnen macht es Spaß, in dieser Runde zusammenzukommen. Wer keine Lust hat, zieht sich auf sein Zimmer zurück. Alltag in der vor einem Jahr eröffneten Senioren-Wohngemeinschaft „Vergissmeinnicht“ in Kirchdorf.

Für Christa und Marie, beide Mitte 80, stand bei der ersten Information über die WG fest: „Darüber will ich mehr wissen.“ Marie aus Neubruchhausen und Christa aus Lembruch sind beide allein zu Hause. „Tagsüber die Zeit zu füllen, ist kein Problem“, sagen sie unisono. Aber dann: „Der Abend war das Schlimmste“, sagt Christa. Drei Jahre lebt sie alleine, fährt täglich mit dem Rad zum Dümmer. Und sitzt am Abend ohne Ansprechpartner in ihren vier Wänden. Erinnerungen an einst sind unvermeidlich. Ihre Hoffnung: Dass sich in der Wohngemeinschaft Ansprechpartner finden, zumindest eine Person, mit der man auch mal über Themen reden kann, „die man nicht jedem anvertraut, aber mal loswerden möchte“. In Marie hat sie diese verwandte Seele gefunden. „Da hat man schon gewonnen“, freut sich Christa. Die schöne Landschaft mit Sonnenuntergängen am Dümmer ersetzt eben keine Gespräche.

Marie berichtet, sie sei zweimal durch den Rohbau gegangen, um zu prüfen, ob das Haus in der Kirchdorfer Ortsmitte etwas für sie sei. War es, „weil die Flure nicht so lang waren.“ Wie meint sie das? „Dann sind es nicht soviele Leute. So wie es hier ist, das reicht.“ Soll heißen: Es kommt sonst kein Gemeinschaftsgefühl auf, man müsse sich ja untereinander noch verständigen können.

Elfriede gesellt sich dazu, hat gerade in der Küche Kartoffeln geschält für das Mittagessen, das nach Wünschen der Bewohner gekocht und gemeinsam genossen wird. Elfriede wiederum genießt es, alleine durch den Ort zu stromern. Drei Paar Walking-Stöcke habe sie und beim Spaziergang könne sie die „Seele baumeln lassen“. Termine stehen allen offen – sie anzunehmen oder auch nicht. Den Sport am Mittwochmorgen ist einer der Termine, der fast alle vereint. Die Ausflüge erfreuen ebenso: Mal gemeinsam Essen gehen, mal in die Salztherme, mal eine Kutschfahrt durch die Heide. Heike Hoffmann weiß: „Viele waren lange nicht weg.“

Heike Hoffmann hatte diese Idee der Senioren-WG und fand im Bauunternehmen Lohmann in Kirchdorf einen kongenialen Partner. Das Haus hat 14 Zimmer mit etwa 30 Quadratmetern (zwei der Zimmer sind reserviert für die Verhinderungspflege), zwei Wohnungen mit gut 60 Quadratmetern, etwa für Paare und Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss, in der Besucher empfangen werden „oder zusammen Fernsehen geguckt wird“, hatte Heike Hoffmann gedacht. Aber falsch: „Nee, wir brauchen auch mal unsere Ruhe“, heißt es heute gerne nach viel Gemeinschaft tagsüber, wenn es auf das eigene Sofa zum Wunschprogramm geht. Die jüngste Bewohnerin ist 61 Jahre alt, die älteste 88. Dass es derzeit hauptsächlich Damen sind, ist eher Zufall. Diese alternative Wohnform, das wissen Heike Hofmann und Tochter Jana, die das Unternehmen leiten, ist nicht für jedermann geeignet, biete aber die Option, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, in Gemeinschaft, wenn diese gewünscht ist. „Wir entwickeln das Konzept immer weiter“, sagt Jana Hoffmann. Das Erdgeschoss umfasst etwa auch Räume für zusätzliche Kräfte, sollte seitens der Bewohner eine Pflege gebraucht werden.

Wer die WG kennenlernen möchte: Seniorenwohngemeinschaft Vergissmeinnicht, Tel. 0 42 73 / 81 29 (E-Mail: info@vergissmeinnicht-alltagsbegleitung.de).