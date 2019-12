Bahrenborstel – Die Schlüssel sind eigentlich längst übergeben: Bauherr Christian Thiermann hat die diversen Türöffner längst an das Team der DRK-Tagespflege Bahrenborstel überreicht. Die bereiten seit Wochen den Einzug der ersten Gäste vor. Am Montag soll es losgehen. Unter den gut 300 Personen, die sich am vergangenen Wochenende bereits umgesehen haben in den Räumen waren auch etliche Gäste der Tagespflegen Kirchdorf und Wehrbleck. „Alle freuen sich“, sagen deren Leiterinnen Heike Stelloh und Susanne Weigelt-Siegmann.

Am Donnerstag nun die offizielle Schlüsselübergabe für ein Projekt, bei dem, so scheint es, wirklich alles richtig lief. Bauherr Thiermann konnte dem Traditionshaus, ehemals Gasthaus Krome, eine nachhaltige Nutzung für das Dorf bescheren – auch dank der Zuschüsse über das Amt für regionale Landesentwicklung.

Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, Ideengeber für die Nutzung als Tagespflege nach einem passgenauen Umbau, freut sich, dass ein Gasthaus, das nicht mehr betrieben wurde, nun als „Herz der Dorfmitte“ wiederbelebt wird.

Matthias Stelloh: „Wahnsinnsleistung“

Bürgermeister Matthias Stelloh nannte es eine „Wahnsinnsleistung“, das Projekt in weniger als sechs Monaten umgesetzt zu haben – auch dank der Verbindung zu Handwerkern und deren Know-how. Die Tagesgäste können aus dem großen Gemeinschaftsraum einen Blick auf die Dorfstraße mit Bushaltestelle und Kreuzung werfen. Und demnächst Bauarbeitern bei der Arbeit zugucken: „Wir planen eine Winterbaustelle, wollen den Kreuzungsbereich bis zum 30. April umgebaut haben.“ Für Stelloh ist die Tagespflege eine Bereicherung für das Dorf.

„Bahrenborstel, neuer DRK-Hot-Spot“

Und dem erteilte Ulrike Hirth-Schiller ein ganz besonderes Lob: Bahrenborstel, das sei der neue DRK-Hot-Spot. „Was wir als DRK hier erlebt haben, ist unglaublich. Wie die Dorfgemeinschaft mit uns umgeht, ob Bürger oder Handwerker – alle helfen mit. Dies ist ein goldrichtiger Standort.“ Sie wolle andere Projekte und Orte nicht abwerten, aber nach dem ersten Telefonat mit Heinrich Kammacher und dessen Idee, die Tagespflege in Bahrenborstel anzusiedeln „hielt sich unsere Begeisterung in Grenzen. Aber es war die richtige Idee, der richtige Partner, insgesamt eine so unkomplizierte und ergebnisorientierte Zusammenarbeit wie noch nie.“

Der alte Teil des ehemaligen Gasthauses biete Tradition und der Neubau die Moderne, eine gelungene Mischung. Das finden auch die künftige Leiterin Susanne Weigelt-Siegmann und ihre künftige Stellvertreterin Heike Stelloh. Beide haben die Planungen für den neuen Standort neben dem Alltag in den Tagespflegen in Wehrbleck und in Kirchdorf gestemmt. Es habe keinen Schließungstag gegeben. Die Kirchdorfer ziehen an diesem Wochenende um, die Wehrblecker folgen am 13. Januar.

Ein „Tag der offenen Tür“ mit einem bunten Programm ist für den Samstag, 15. Februar 2020, ab 14 Uhr geplant. Fragen rund um die Tagespflege werden ab Montag, 16. Dezember, unter Tel. 0 42 73 / 2 03 98 14 00 beantwortet. Aktuell bietet die Tagespflege Platz für 29 Gäste und ist in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Novum in Vorbereitung: „Junge Pflege“

In Vorbereitung sei ein Konzept, das in der neuen DRK-Tagespflege in Bahrenborstel bis zu acht Plätze bieten soll für „junge Pflege“. Ein Angebot, gedacht für junge Erwachsene, chronisch krank, mit einem Bedarf an Pflege, wie sie das Team leisten kann – aber mit altersgerechter Betreuung. Eine solche Einrichtung gebe es derzeit im Landkreis noch nicht, heißt es seitens des DRK-Kreisverbandes. Man hoffe, das Konzept im ersten Quartal 2020 präsentieren zu können. Mancher junge Erwachsene würde derzeit in den bestehenden Tagespflegeeinrichtungen zusammen mit Senioren betreut, aber die Altersstrukturen harmonierten nicht, erklärt Rebecca Dietzsch, Fachbereichsleiterin Pflege im DRK-Kreisverband.