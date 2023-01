Wehrbleck: Ehrungen stehen im Mittelpunkt

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die bei der Versammlung geehrten Jubilare mit (sitzend, von links) Gisela Immoor, Christine Krause, Wilhelm Lüdecke, Marita Lück und Karin Möller. Stehend, von links, Präsident Heiner Traemann, Rolf Tuche, Reinhard Kellermann, Heinfried Schwenker, Friedrich Brünner, Frank Speckmann und dreifache Pokalgewinner Udo Harms. © Schützenverein Wehrbleck

Schützenverein wickelt Regularien der Jahreshauptversammlung zügig ab

Wehrbleck – Harmonische, kurz und bündig: Die Berichte des Vorstandes des Schützenvereins wurden alle einstimmig genehmigt. Für Heinrich Radke wurde Wilhelm Reimers zum neuen Kassenprüfer gewählt. Die Ehrung der anwesenden Jubilare übernahm Präsident Heiner Traemann. Seit 25 Jahren gehören Christine Krause und Gisela Immoor dem Schützenverein Wehrbleck an, seit 40 Jahren Marita Lück und Frank Speckmann und „goldenes Jubiläum“ feierte n Karin Möller, Friedrich Brünner, Enno Heitmann, Reinhard Kellermann, Heinfried Schwenker, Rolf Tuche sowie Wilhelm Lüdecke. Geehrt wurde auch Udo Harms, dem das Kunststück gelang, sich alle drei Pokale des Jahres 2022 zu sichern.

Nächster Termin der Wehrblecker Schützen: Die Winterwanderung am Samstag, 28. Januar. Start ist um 14 Uhr am Vereinslokal Lüdemann. Anmeldungen nehmen Kohlkönigin Sophie Nordmann, König Rolf Tuche sowie Präsident Heiner Traemann noch bis zum 24. Januar entgegen. Schützenfest wird in Wehrbleck am 12. und 13. August. Mit einer kleinen Änderung: Die Schützen treten zusammen mit dem Jugendfeuerwehrspielmanzug am Samstag erst um 15 Uhr an, nicht, wie bisher, um 13 Uhr. sis/r.