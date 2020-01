Ehrung für Imke Hein und Steffi Backhaus

Kirchdorf – Die jüngste Versammlung des TuS Kirchdorf bot den Rahmen für die Ehrung verdienter Mitglieder.

Mit der goldenen Ehrennadel des Vereins wurden zwei Damen ausgezeichnet, die sich seit Jahren für das Kinderturnen stark machen und diese Angebote bereits seit über 13 Jahren als Übungsleiterinnen führen. „Ebenso organisieren beide seit Jahren die ,Spiele ohne Grenzen‘ bei den Sportwochenenden und bringen dabei immer tolle Ideen und neue Spiele mit ein“, freut sich TuS-Chef Karsten Windhorn.

Imke Hein sei seit 2007 aktiv im Kinderturnen als Übungsleiterin tätig, bot zunächst Vorschulturnen ab und ist seit 2011 als Übungsleiterin mit den Kinderspielen für Kinder ab der 1. Klasse zuständig.

Steffi Backhaus ist seit 2008 im Kinderturnen aktiv. Zunächst als Übungsleiterin für Angebote für Kinder im Vorschulalter und seit 2011 als Übungsleiterin für die Kinder-Turnspiele II (ab 4. Klasse) tätig.

„Wünschen uns mehr Unterstützung“

Der TuS sucht erneut einen Pächter für den Kiosk. Derzeit werde das Clubhaus provisorisch in Eigenregie des Vereinsvorstandes betrieben. Karsten Windhorn erklärte, dass „dies doch keine Dauerlösung ist, vor allem im Bezug auf die kommende Badesaison.“ Auch sei es ein enormer Aufwand für den Vorstand, sich ständig um den Ein- und Verkauf zu kümmern, besonders auch an den Spieltagen der Fußballer. „Hier würden wir uns mehr Unterstützung beim Ausschank und auch beim Eintritt sammeln von den Mitgliedern wünschen“, appellierte Karsten Windhorn an die Mitglieder.

Für die Fahrt zum Fußball-Auswärtsspiel am 22. März setze der Förderverein ein Bus ein, als Unterstützung der I. Herren im Spiel gegen die Elf aus Mörsen, kündigte Windhorn an.

Die DFA-Fußballschule sei von 2. bis 4. April zu Gast in Kirchdorf. In den Osterferien finde ein spezielles Fußball Training der Deutschen Fußball Akademie (DFA) für Jugendspieler aller Altersklassen statt. Infos dazu erteile Jennifer Rochner. Wer teilnehmen möchte, müsse sich anmelden.

Die Krombacher Brauerei-Besichtigung ist für Samstag, 18. April, geplant. Die Abfahrt erfolge gegen 9 Uhr. Zum Sportwochenende wird in diesem Jahr wieder eingeladen, im vergangenen Jahr hatte der TuS wegen des Jubiläums pausiert. Als Termin wird das Wochenende 10. bis 12. Juli angekündigt. Der Vorstand freut sich auf Vorschläge für Aktivitäten. sis /r.