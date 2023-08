Drohnengruppe spürt vermisste Frau in Freistatt schnell auf

+ © Feuerwehr Die Feuerwehrkräfte unterstützten die Polizei bei der Suche nach einer vermissten Frau. © Feuerwehr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Freistatt – „Das ist noch mal gut gegangen“, sagt einer der Einsatzkräfte, die am Mittwochmorgen in Freistatt im Einsatz waren. Um 9.16 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr Freistatt alarmiert. Eine 33 Jahre alte Frau, derzeit wohnhaft im „Haus Seerose“ von Bethel im Norden, wurde seit etwa 7 Uhr vermisst, deshalb waren Eile und höchste Aufmerksamkeit gefordert.

Die Freistätter Feuerwehr unter Leitung von Nils Enders ließ den Einsatzleitwagen aus Wehrbleck nachalarmieren. Ebenfalls nach Freistatt gerufen wurde die Ortungsgruppe des THW mit ihren Suchhunden. Bei deren Eintreffen gab es gerade die Meldung an alle Einsatzkräfte, dass die Frau gefunden worden war. Die Drohnengruppe Süd war es letztlich, die nach einer guten Stunde im Einsatz per Wärmebildkamera die Frau in einem Maisfeld südlich der Bundesstraße 214 aufspüren konnte. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei hatte sie sich leichte Verletzungen zugezogen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.