DRK in Varrel bereitet Wechsel vor

Geehrte Mitglieder des DRK-Ortsvereins: Anke Logemann, stellvertretende Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes, mit Margarete Henke, Monika Lübkemann, Ursula Eschenhorst, Monika Scholz, Dorothee Sudenn, Elke Ahrens und Dorit Gieseke (von links). © DRK Varrel

Vorstand bestätigt, aber: Elke Ahrens kündigt Rückzug an

Varrel – Die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsverein Varrel wurde erneut vom Februar in den Herbst verlegt – und so soll es künftig auch bleiben. Vorsitzende Elke Ahrens begrüßte 44 Mitglieder, darunter vier, die für langjährige Vereinstreue geehrt wurden: Dorothee Sudenn, Dorit Gieseke und Ursula Eschenhorst gehören dem Verein seit 50 Jahren an, Margarete Henke seit 25 Jahren. Sieben weitere Ehrungen werden nachgeholt, da die Mitglieder nicht dabei sein konnten.

Neben den Ehrungen standen Vorstandswahlen an. Elke Ahrens, Monika Lübkemann, Monika Scholz, Andrea Wiegmann und Irmtraut Hustedt wurden einstimmig bestätigt. Die Wahl der Schatzmeisterin und ihrer Stellvertreterin stand noch nicht wieder an. Elke Ahrens möchte den Vorsitz jedoch in zwei Jahren, nach dann 20 Jahren Vorstandsarbeit, in jüngere Hände abgeben, ebenso ihre Stellvertreterin Monika Lübkemann.

Das Team für die Seniorenarbeit möchte sich nach vielen aktiven Jahren überwiegend zur Ruhe setzen und zukünftig zu den Gästen der Seniorennachmittage gehören. Erika Riegelmann, Ursula Eschenhorst und Margret Bogdan scheiden aus. Dorothea Traemann bleibt dabei und wird künftig durch Edith Witte unterstützt. Beide würden sich über weitere Helfer freuen.

Nach zwei Jahren Pause soll es wieder eine Adventsfeier für alle Mitglieder sowie die Senioren des Kirchspiels Varrel stattfinden. Bisher hatte Heike Gödeker mit einem Helferteam für jeden Gast einen schönen Gruß gebastelt. Das soll durch selbst gebackene Kekse ersetzt werden. Alle Backfeen werden gebeten, die Kekse am Montag vor dem dritten Advent im Pfarrhaus abzugeben.

Die Organisation der Blutspendetermine gibt Oktavia Starczewicz nach vielen Jahren an Monika Scholz ab. Aktuell sind alle Einwohner in Varrel und Wehrbleck zur Herbstsammlung aufgerufen. Ein Teil der Spenden wird an den DRK-Kindergarten „Wirbelwind“, den Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz und die drei Jugendfeuerwehren in Varrel, Dörrieloh und Wehrbleck ausgeschüttet.