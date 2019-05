87,65 Prozent Zustimmung: Dritte Amtszeit für Kammacher

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Die Bürger der Samtgemeinde Kirchdorf haben sich entschieden: 3 053 votierten mit Ja, 430 mit Nein – und schicken damit Amtsinhaber Heinrich Kammacher in seine dritte Amtszeit. Wie geht es am Montag weiter? „Ich bin wieder im Rathaus.“ Ab 8 Uhr? „Hmm, nein, wohl ab 8.30 Uhr.“

Der Barenburger hatte sich entschieden, erneut zu kandidieren, weil viele Projekte noch nicht abgeschlossen seien, andere mitzuentwickeln spornen ihn an, als Chef der Verwaltung im Rathaus in Kirchdorf eine dritte Amtszeit zu absolvieren. Das Team im Rathaus sieht er gut aufgestellt: „Nur so können wir die Vielzahl an Aufgaben meistern.“ Wichtig sei, dass zielorientiert gearbeitet werde, losgelöst von parteipolitischer Orientierung – auf allen Ebenen. Ideen entwickeln, Protagonisten zusammenbringen – der Chef der Verwaltung in Kirchdorf ist ein Teamplayer. Das Abstimmungsergebnis war also eines, das ihm zeigte, ob sein Engagement für die Samtgemeinde weiterhin gefragt ist. 87,65 Prozent Zustimmung, gleichmäßig hohe Zustimmung in allen sechs Mitgliedsgemeinden – das ist das, was Heinrich Kammacher am meisten freut.

„In den letzten sieben Jahren hat es in allen Bereichen der Samtgemeinde viele Veränderungen gegeben, mit dem Ziel, die Samtgemeinde Kirchdorf voranzubringen. Das Ergebnis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Das Ergebnis auf sich persönlich bezogen, zeigt sich Kammacher dankbar: „Ich bin außerordentlich zufrieden mit dem Ergebnis und danke allen, die mich unterstützt haben, allen, die dazu beigetragen haben, dass wir in allen Mitgliedsgemeinden eine gute Entwicklung vorweisen können.“ Heinrich Kammacher freut sich auf die Herausforderungen, die noch zu meistern sind und sieht diese auch klar wieder als Gemeinschaftsaufgabe: „Mit den Bürgern, den Vereinen und Verbänden und der Politik wollen die Samtgemeinde Kirchdorf weiterentwickeln – in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.“

Wahlberechtigt waren 6047 Bürger, 3 523 (58,26 Prozent) haben ihre Stimme abgegeben, 40 waren ungültig.