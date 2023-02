Drei Neuaufnahmen in der Jugendfeuerwehr Varrel

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die ausgezeichneten Jugendlichen mit (von links) Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, Jannick Kolloge, Ole Rohlfing, Tjark Renzelmann, Hanna Stickan, Jens Brandes, Bürgermeister Wilfried Wöltje und Ortsbrandmeister Fred Melloh. © Jugendfeuerwehr

Varrel – Es bleibt bei 19 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr Varrel – Jugendwart Jannick Kolloge berichtete von drei Neuaufnahmen und drei Austritten. Vier Mädchen und 15 Jungs betreut ein Team mit drei weiblichen und acht männlichen Betreuern. Der Varreler Feuerwehrnachwuchs hat die Veranstaltungen und Aktionen wieder aufgenommen, wie Kolloge im Jahresbericht verdeutlichte.

Er dankte allen, die die Jugendfeuerwehr in diesen schwierigen Zeiten unterstützt haben. Die beste Dienstbeteiligung der Jugendlichen wurde mit Geschenken belohnt. Den 1. Platz belegte Ole Rohlfing, den 2. Platz Tjark Renzelmann und den 3. Platz belege Hanna Stickan. Jannick Kolloge informierte über die Veranstaltungen in diesem Jahr, darunter der Jugendfeuerwehrtag in Bruchhausen-Vilsen, das Kreiszeltlager in Weyhe sowie das Volleyballturnier im Herbst. sis/r.