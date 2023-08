Drei Millionen aus der eigenen Tasche gezahlt

Von: Sylvia Wendt

Drei Millionen Euro zahlte der Landkreis für die Sanierung der Kreisstraßen 11 und 20, erklärte Landrat Cord Bockhop (Dritter von rechts) bei der offiziellen Freigabe am Montag in Varrel. © S. Wendt

Landkreis Diepholz schließt Arbeiten an den Kreisstraßen 11 und 20 ab / Keine Fördermittel abrufbar

Varrel – Cord Bockhop fragte in die Runde nach der Höhe der Fördermittel und gibt selbst die Antwort: „Null Euro.“ Was bedeutet, dass der Landkreis Diepholz für die Sanierungsarbeiten der K 11 und der K 20 insgesamt über drei Millionen Euro aus eigner Tasche bezahlt hat. Taschen, die die Kommunen füllen helfen, wie Schwafördens Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker erinnert: „Wir sind froh, dass der Landkreis soviel Geld in die Hand genommen hat. Die Kommunen zahlen ja Kreisumlage und wir sind froh, dass so ein bisschen was zurückkommt.“

Die Kreisstraße 11 zwischen Scholen und Schwaförden wurde auf einer Länge von 5,133 Kilometer für insgesamt 1 411 000 Euro saniert. Die Fachfirmen haben den Auftrag in 47 Tagen zwischen Anfang April und Mitte Juni abgearbeitet: Erneuert wurde die obere Asphaltschcht, tieferliegende Schadenstellen saniert und Entwässerungsrinnen erneuert, erklärte Bernd Fredrich vom Team Straße und Planfeststellung im zuständigen Fachdienst Umwelt und Straße. Für die Arbeiten musste die Kreisstraße 11 in wechselnden Abschnitten für den Verkehr gesperrt werden.

Normal sei, dass die Straßen im Landkreis Diepholz in gutem Zustand sind, die Nutzer nicht beständig vor gefährliche Situationen gestellt werden, aufgrund von Straßenschäden. Dem kleinen Team in der Kreisverwaltung, dass die Straßen m Blick hat, dankte Bockhop ausdrücklich. Es gelte, Schäden frühzeitig zu erkennen, damit eine eher kleine Sanierung ausreicht, um wieder 20 Jahren drauf fahren zu können. Einen Dank an den Bautrupp hatte Marcel Scharrelmann als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kreisentwicklung gerichtet.

Bernd Fredrich erklärte ein besonderes Detail der Arbeiten: Abschnitte der K 11 umfassen eine Allee und hier seien Seitenränder besonders ausgefahren. Fredrich vermutet einen Grund in der eher geringen Breite der Straße. Damit die Bäume im Begegnungsverkehr nicht gestreift werden wurden spezielle Steinplatten verbaut. „Das ist ein Versuch, wir wollen gucken, ob das funktioniert“, erklärte Fredrich. Scholens Bürgermeister Karl-Heinz Schwenn berichtete von lobenden Worten der Anwohner für die Steinplatten, die seien „ganz hervorragend“. Eine weitere Besonderheit der Bauarbeiten an der K 11: Für die Gemeinde Scholen wurde eine 115 Meter lange Gemeindestraße gleich mit erneuert – gezahlt hat diesen Anteil der Kosten, natürlich, die Gemeinde Scholen.

Zeitgleich wurde die Sanierung der Kreisstraße 20 zwischen Varrel und Kirchdorf beendet.

Wenn man zwei Straßen hat, wird eine für die offizielle Freigabe ausgesucht – in diesem Fall trafen sich die Beteiligten in Varrel. 7,925 Kilometer beträgt der sanierte Teil der K 20. Gekostet haben die Arbeiten 1 937 000 Euro, die Arbeiten wurden an 37 Arbeitstagen zwischen Ende März und 1. Juni durchgeführt wurden. Zwei Wochen weniger als zunächst veranschlagt hatten die Fachfirmen benötigt, erklärte Landrat Bockhop. Die Arbeiten umfassten auch hier die Erneuerung der oberen Asphaltschicht, die Sanierung tieferliegender Schadstellen und die Erneuerung von Entwässerungsrinnen.

Nach der Brückensanierung, einem Unfallschwerpunkt, sowie dem Bau des Radweges zwischen Varrel und Kirchdorf ist die Kreisstraße 20 mit der jetzt erfolgten Oberflächensanierung fertig, freute sich Kirchdorfs Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher.

Über drei Millionen aus eigener Kraft: Der Landkreis arbeite konsequent die Liste mit den notwendigen Sanierungsaufgaben ab. „Geschmeidig geplant und durchgeführt vom eigenen Team im Haus“, erklärte Bockhop. Dass es keinerlei Fördermittel gab lag daran, dass die Straßen „nur“ saniert wurden, nicht etwa ausgebaut.

Nach 20 Jahren hatten die oberen Asphaltdeckschichten auf beiden Kreisstraßen Einzelrisse, wiesen Bereiche mit Netzrissbildung auf und Verdrückungen, erklärte Fredrich den Anlass der Sanierung. Dass sie jetzt erfolgte, bedeutete einen vertretbaren finanziellen Aufwand und relativ kurzer Bauzeit. Die Straßen seien nun wieder für etwa 20 Jahre nutzbar.