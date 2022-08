Drei gute Gründe für ein Fest im Flecken

Teilen

Der neue ZOB wird zum Festplatz in der Ortsmitte. © AZ

Neue Ortsumgehung, neue Ortsdurchfahrt, 775 Jahre: Barenburg lädt ein zur dreitägigen Feier

Barenburg – Nicht vorbeifahren an Barenburg, sondern den Flecken als Ziel: Das wünschen sich die Barenburger für das Festwochenende vom 16. bis 18. September. Die neugestaltete Ortsdurchfahrt, die nach Jahrzehnten realisierte Ortsumgehung – und nicht zuletzt 775 Jahre Barenburg: Diese drei Gründe rufen aktuell die Planungsgruppe in immer kürzeren Abständen zu den Treffen. Die Ortsdurchfahrt in Barenburg ist für die Dauer der Feierlichkeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Das Programm steht. Für Freitag, 16. September, erfolgt der Auftakt. Der neue ZOB in der Ortsmitte ist um 19 Uhr Treffpunkt für die offizielle Eröffnung mit Grußworten. Ab 20 Uhr folgt ein Straßenfest für Jedermann mit DJ, für Speis und Trank ist gesorgt.

Zum Straßenpicknick wird für Samstag, 17. September, wiederum in die Ortsmitte eingeladen, vom Landgasthaus Maschmann bis zum Gasthof Runge ist für Sitzgelegenheiten gesorgt. Beginn ist um 18 Uhr (Ende: 22 Uhr). Anmeldungen nimmt Carsten Bosse (Tel. 0 42 73 / 3 96) bis Montag, 12. September, entgegen. Essen und Trinken bringt jeder selbst mit – beides kann auch vor Ort erworben werden.

Der Sonntag, 18. September, beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche. Ab 11 Uhr wird eine Erbsensuppe am Gemeindehaus und am Speicher gereicht.

Von der Kirche bis zur Firma Sielke reicht im Anschluss (bis 18 Uhr) die Festmeile mit jeder Menge Aktionen und Aktivitäten von Barenburgern für ihre hoffentlich zahlreichen Gäste. Die Kirche steht zur Besichtigung offen und der Glockenturm kann erkundet werden.

Entlang der Festmeile präsentieren sich Firmen und Vereine: (TuS: Hüpfburg, Slackline, Riesen-Dartscheibe; Theatergruppe: Kinderschminken, Kasperletheater um 13, 14 und 15 Uhr und Sketche um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr, Fotoausstellung, Blumenverkauf; Verschönerungs- und Heimatverein: Oldtimer-Schau, Verarbeitung von Wolle, Stricke schlagen, Blasmusik, Kaffee, Waffeln und Kaltgetränke; DRK Ortsverband: Besichtigung Rettungswagen, Ausstellung, Glücksrad und Hüpfburg; DRK Krippe und Kindergarten: Basteln, Bobbycar-Rennen, Aufführung um 16 Uhr; Männergesangsverein: Gesang; Schützenverein: Lichtpunktgewehrschießen, Dosenwerfen; Förderverein Freibad: Ausstellung; Feuerwehr: Fahrzeug- und Geräteschau, Vorführungen und Rettungsübungen, Hüpfburg; Sportfischerverein: Schautafel der Aue mit Fischdarstellungen, Ausstellung Schaugeräte.

Weitere bereits geplante Aufführungen sind um 14.30 Uhr ein Konzert von Musiker Gerd Langwald bei der Kirche sowie von 14 bis 17 Uhr die Phantombrigade Wagenfeld. Außerdem hat eine Wikinger-Gruppe ihr Kommen zugesagt.

Aus der Geschäftswelt präsentieren sich die Firmen Farbecht, Sielke, Henry Voß, Second Rose, Wetenkamp, Rokitta und Rohlfing Malerbetrieb. Für Essen und Getränke sorgen die lokalen Gastronomen Maschmann, Runge, AueGrill, Joachim Brüning (Döpke's Kneipe) und Behneking (Eis). Für die Kinder wird eine Rallye durch den Flecken vorbereitet, mit Preisen für die Erstplatzierten der verschiedenen Altersgruppen. sis