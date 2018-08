Logistische Herausforderung: Umzug des Archivs der Samtgemeinde Kirchdorf

Kirchdorf - Wer das Archiv der Samtgemeinde Kirchdorf kennt, alle sieben Bereiche, aufgeteilt auf den Kellerbereich des Rathauses in Kirchdorf, der kann nachvollziehen, dass so ein Findbuch eine feine Sache ist. Es listet auf, was alles an Dokumenten und Unterlagen vorhanden ist – und wo es zu finden ist. Sieben Bereiche: Das ist etwas unübersichtlich. Seit neuestem sind es zwei: ein großes ehemaliges Klassenzimmer und ein temperierter Kellerraum sind neue Heimat für historische Dokumenten aus den vergangenen Jahrhunderten.

Archivarin Irmgard Krebs hat mit Bernd Wolff, stellvertretender Vorsitzender des Kreisheimatbundes, Regionalvorsitzender Sulingen und langjähriger Vorsitzender des Verschönerungs- und Heimatvereins Barenburg, einen ebenso versierten Heimatpfleger an der Seite. Als Team haben sie den Umzug von Kirchdorf in die Räume der ehemaligen Schule in Bahrenborstel in den vergangenen Monaten neben der eigentlichen Arbeit gestemmt. Ein hohes Arbeitsaufkommen, denn: Die Anfragen nach Familienangehörigen nehmen zu. Eigentlich sind für den ehrenamtlichen Posten nur ein paar Stunden am Donnerstag (8.30 bis 12 Uhr) eingeplant. „Aber wir sind immer länger da“, erklärt Irmgard Krebs. Der Umzug bot die Chance, das Inventar des Archivs zu sichten, zu sortieren und neu zu ordnen. War bisher immer alles fortlaufend erfasst worden, ohne zu differenzieren, so wird das jetzt, im Prinzip weiterhin gehandhabt – allerdings jeweils den Mitgliedsgemeinden zugeordnet.

+ Die Mutterrollen mit den wichtigen Angaben über Besitztümer.

Auf dem Boden steht ein Karton mit Büchern. „Aus einem Nachlass“, erklärt Krebs, nimmt eines der Bücher, zeigt die aufwendige Karte – Bernd Wolff und Irmgard Krebs freuen sich über solche Unterlagen. Tatsächlich bitten immer mehr Erben die beiden um einen Blick auf gesammelte Bücher und Dokumente – und ein Urteil darüber, ob das Aufheben lohnt. Längst haben sich die Archivare im Landkreis ausgetauscht, zusammengeschlossen, organisieren gemeinsame Info-Termine. Ausgetauscht werden, zum Beispiel, Bücher über Ortschaften, die in den dazugehörigen Archiven besser aufgehoben sind. Nach Möglichkeit werde nichts weggeschmissen. Denkbar seien künftig aber auch Bücherbasare.

Der Umzug beschert den Archivaren nun zwar eine übersichtliche Präsentation, aber die Jagd nach Hinweisen für die Fragesteller bleibt auch künftig eine zeitintensive Aufgabe. Dass dafür eine offizielle Gebührentabelle zu erstellen ist, liegt auf der Hand. Mit dem Meistern der logistischen Herausforderung „Umzug“ ist die Arbeit an der grundlegenden Ausrichtung des Archivs jedoch nicht beendet. Aus den bisherigen Kartons sollen die Dokumente umgeschichtet werden in spezielle Behälter, deren Material weder Farbstoffe noch Säure enthalten. Büroklammern, die Dokumente zusammenhalten, sollen ersetzt werden durch spezielle Archivklammern. Und nicht zuletzt ist die Digitalisierung ein umfassendes Thema der Zukunft: Helfer sind deshalb gern gesehen in der Archivarbeit. Das Digitalisieren von Fotos und Dias übernehme, kostenlos, ein Anbieter aus Syke. Alle anderen Dokumente müssen vor Ort erfasst werden. Der ehemalige Archivar, Werner Böckelmann, ist weiterhin nimmermüde, die in altdeutscher Schrift oder Sütterlin verfassten Urkunden von einst zu übersetzen. „Das erleichtert die Recherche ungemein“, erklären Krebs und Wolff, die beide Schriften ebenfalls lesen können. Am 15. September stellt sich das Archivteam beim „Tag der offenen Tür“ ab 14 Uhr in der ehemaligen Schule vor.

sis