Diesmal fünf Groß-Fahrgeschäfte

Kirchdorf - Fünf große Fahrgeschäfte – und damit eines mehr als im vergangenen Jahr – warten auf Fahrgäste, wenn am Samstag, 10. November, der 187. Kirchdorfer Herbstmarkt seine Pforten öffnet. Der Ortskern wird für drei Tage zum Rummelplatz, ist Ziel für Gäste nicht nur aus der Region – und aktuell sichtet Fachbereichsleiter Horst Meyer im Rathaus deshalb täglich Anmeldungen und Anfragen von Schaustellern. Es gilt, die große Gewerbeschau so zusammenzustellen, dass die Besucher einen informativen Rundgang genießen können. 3 200 Quadratmeter Zeltfläche stehen dafür zur Verfügung. Unterschiedliche Standgrößen müssen eingepasst werden. Die Gastronomie im Zelt wird wieder einen eigenen Bereich erhalten, ohne den Rundgang zu unterbrechen – das Konzept habe sich bewährt, erklärt Meyer.

85 Aussteller haben ihre Zusage bereits gegeben, zwei Standflächen wären derzeit noch frei (Meyer ist unter Tel. 0 42 73 / 88 17 zu erreichen). Auch die Freifläche auf der Langen Straße wird „bespielt“ von Ausstellern und Marktbeschickern. Für die Vergnügungsmeile zählt Meyer bereits 70 Anmeldungen.

Zu den Fahrgeschäften gehört das bekannte „Projekt 1“, das auf dem Parkplatz neben der Sparkasse aufgebaut wird. Erstmals in Kirchdorf dabei ist „Heroes“, ein Fahrgeschäft, mit dem sich Marvin Fick aus Lemke jüngst selbstständig gemacht hat. Wunschstandorte habe man, soweit möglich, für alle Beschicker berücksichtigt, erklärt Horst Meyer.

Drei Festzelte bescheren gesonderte Programmpunkte: Im Festzelt am Gasthaus Koopmann soll es erneutschwungvoll rund gehen mit der Livemusik der hiesigen Musiker. Im Gastro-Zelt auf dem Hof Wolter wird der Markt am Samstag, 10. November, um 15 Uhr mit einem Zeltgottesdienst eröffnet, die Gemeinde lädt ein zu freien Getränken. Und das „Life“-Partyzelt logiert auf dem Parkplatz zwischen Sportkasten und Ärztehaus.

Der Vergnügungsmarkt und die Gewerbeschau des 187. Kirchdorfer Marktes sind geöffnet am Sonnabend, 10. November, ab 14 Uhr, am Sonntag, 11. November, ab 11 Uhr und am Mittwoch, 14. November, ab 10 Uhr (die Gewerbeschau schließt an den Markttagen um 19 Uhr). - sis