Diepholzer verursachen weniger Müll als der Landes-Durchschnitt

Von: Anke Seidel

Alles für die Tonne: Viel Verpackungsabfall ist innerhalb nur eines Monats in einem Haushalt zusammengekommen. © Anke Seidel

Innerhalb von Niedersachsen haben die Bewohner des Landkreises Diepholz unterdurchschnittlich viel Hausmüll produziert. Aber: Sie liegen über dem Bundesdurchschnitt.

Landkreis Diepholz – Zero Waste – null Verschwendung: Das ist eine Strategie, die in Zeiten des Klimawandels immer mehr Freunde findet. Doch Abfall zu vermeiden, ist eine Herausforderung – insbesondere, wenn es um die allgegenwärtigen Plastikverpackungen geht. Auf der Internetseite des Projekts Gonature finden Bürger Tipps zur Müllvermeidung.

Erstes Corona-Jahr: Pro-Kopf-Abfallmenge steigt von 509 auf 529 Kilogramm pro Bürger

Immerhin haben die UN-Mitgliedsstaaten schon vor einem Jahr einstimmig beschlossen, entschieden gegen die Plastikflut vorgehen zu wollen. Bis 2024 soll ein weltweit verbindlicher Vertrag ausgearbeitet werden, der sie eindämmen soll.

Wie viel Abfall produziert jeder Bürger pro Jahr – und wie hat sich diese Menge im Laufe der Jahre verändert? Das Niedersächsische Landesamt für Statistik hat genau das untersucht und dabei festgestellt: Die öffentlichen Abfallentsorgungsunternehmen in Niedersachsen sammelten in den Corona-Jahren 2020 und 2021 mehr Haushaltsabfälle ein als 2019 – keine Überraschung bei Homeoffice und Isolationspflicht daheim.

Haus- und Sperrmüll Besonders schwer wiegen Haus- und Sperrmüll, wenn es um die Entsorgung alter Möbel oder sonstigen Hausrats geht. Die Zahlen und ihre Entwicklung in dieser Kategorie im Kreis-, Landes- und Bundesvergleich:

Landkreis Diepholz: 157 Kilogramm pro Kopf (2019), 164 (2020) und 165 (2021). Niedersachsen: 187 (2019), 195 (2020) und 190 (2021). Deutschland: 187 (2019), 194 (2020) und 196 (2021).

Um 20 Kilogramm stieg die Abfallmenge pro Kopf von 2019 auf 2020 – auf 529 Kilogramm pro Bürger. Diese Dynamik ist auch im Landkreis Diepholz zu beobachten. Hier stieg die Abfallmenge im genannten Vergleichszeitraum sogar um 22 Kilogramm.

Aber der Pro-Kopf-Wert der Haushaltsabfälle insgesamt liegt deutlich unter dem Landeswert, wie Zahlen der Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft (AWG) belegen, die Pressereferent Dominik Albrecht zur Verfügung gestellt hat. Demnach entsorgten die Bürger im Landkreis Diepholz im Vor-Corona-Jahr 2019 pro Kopf 470 Kilogramm Haushaltsabfälle – in Niedersachsen waren es pro Einwohner jedoch 509 Kilogramm, also 39 Kilogramm mehr.

Landkreis Diepholz: Im Vergleich zum Durchschnitt mehr Biomüll und weniger Wertstoffmüll

Zum Vergleich: Der Pro-Kopf-Wert auf Bundesebene lag 2019 bei 455 Kilogramm, also noch 15 Kilogramm unter dem Wert im Landkreis Diepholz. Im ersten Corona-Jahr 2020 produzierten die Bundesbürger 474 Kilogramm Hausmüll pro Kopf, während es in Niedersachsen 529 und im Landkreis Diepholz 492 Kilogramm waren. Um vier Kilogramm stieg diese Menge im zweiten Corona-Jahr 2021 im Landkreis auf 496 Kilogramm, aber in Niedersachsen sank sie – von 529 auf 520 Kilogramm. In Deutschland stieg sie um fünf auf 479 Kilogramm.

In die Biotonne warfen die Niedersachsen 2019 noch 157 Kilogramm pro Einwohner. Dieser Wert stieg ein Jahr später auf 166 und 2021 auf 173 Kilogramm. Im ländlich bis kleinstädtisch geprägten Landkreis Diepholz waren es 2019 pro Kopf 194 Kilogramm Bioabfälle, ein Jahr später 206 und 2021 dann 210 Kilogramm. Deutlich darunter die bundesdeutschen Werte mit 122 (2019), 128 (2020) und 134 (2021) Kilogramm pro Kopf.

Und wie viel landete in der Gelben Tonne, der Papiertonne oder im Altglascontainer? Diese – selbstverständlich getrennt entsorgten Wertstoffe – haben die Statistiker zusammen mit Altmetall, Holz, Textilien und Kunststoff zusammen für einen Pro-Kopf-Wert berechnet. Ergebnis: Im Landkreis Diepholz waren es 2019 exakt 119 Kilogramm pro Einwohner und ein Jahr später 122. Dann sank der Wert auf 121 Kilogramm pro Kopf. In Niedersachsen waren es dagegen 165 Kilogramm im ersten Corona-Jahr. Danach stieg der Wert auf 168 und sank im Folgejahr auf 157. Die bundesweiten Werte: 146 (2019), 152 (2020) und 149 (2021).