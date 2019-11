600 Dienstjahre gesammelt

Sulingen – Mehr als 30 Mitarbeitende begrüßten Claus Freye und Pastor Christian Sundermann aus der Geschäftsführung von Bethel im Norden zur Jubilarfeier im Sulinger „Taff“. Genau 595 Dienstjahre kamen an diesem Nachmittag zusammen.

„Aber es sind nicht allein die Dienstjahre, die zählen, sondern auch mit welch großem Engagement und Erfahrungswerten Sie täglich die uns anvertrauten oder hilfesuchenden Menschen begleiten und unterstützen“, machte Claus Freye deutlich.

„Ereignisse, die zehn, 20 oder auch 30 und 35 Jahre zurückliegen, machten deutlich, wie lange sie schon in unseren verschiedenen Einrichtungen tätig sind“, ergänzte Christian Sundermann.

Die beiden Geschäftsführer dankten auch im Namen des Vorstandes der von- Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel sehr herzlich für die langjährige Treue.

Nach dem Kaffeetrinken und einem regen Austausch unter den Kollegen, die viel in ihrem beruflichen Alltag erlebt haben, führten Marlis Beich, Leiterin der Ambulanten Dienste in Sulingen, und Karsten Wenisch, Leiter des Sulinger Sozialpsychiatrische Tageszentrum („Taff“), durch die verschiedenen Bereiche der Einrichtung an der Nienburger Straße 9 c und informierten die Jubilare über die dort vorgehaltenen Angebote vor Ort.

Den Abschluss bildet ein gemeinsames Essen im Landgasthaus Nordloh. Überreicht wurde den langjährigen Mitarbeitenden ein kleines Präsent.

Die Geehrten

Zehn Jahre: Christoph Anton, Irene Bokelmann, Carmen Eisenbarth und Heinz Wortmann (alle Eingliederungshilfe), Karin Frey (Fachklinik Bassum), Maike Graedener (Schäferei), Ingrid Hermann und Heiko Westhoff (beide Jugendhilfe), Florian Koch (Garten- und Landschaftsbau), Carmen Cordes, Angela Poggendieck und Anette Sander (alle Altenhilfe). 15 Jahre: Jana Biendara (Jugendhilfe), Christa Brokate (Wohnungslosenhilfe), Kerstin Enders-Czarski (Eingliederungshilfe), Udo Feußahrens (Garten- und Landschaftsbau), Ilse Plate (Stöberkästchen). 20 Jahre: Ursel Beimbrink (Altenhilfe), Andrea Chwialkowski (Jugendhilfe), Jana Endrikat (Eingliederungshilfe), Barbara Roettger (Wohnungslosenhilfe). 25 Jahre: Kornelia Cording (Wohnungslosehilfe), Marita Dietzmann (Eingliederungshilfe), Carl-Friedrich Fischer (Verwaltung), Heike Grabenkamp (Schulverbund Freistatt). 30 Jahre: Thomas Blauth (Wohnungslosenhilfe), Imke Bruns, Stefanie Pache (beide Schulverbund Freistatt), Mathias Meyer (ETW), Manfred Schwenker (Haustechnik). 35 Jahre: Regine Althaus (Jugendhilfe) und Wolfgang Bluhm (Wohnungslosenhilfe).