„Die schönste Woche der Ferien“ in Barenburg geht zu Ende

Von: Harald Bartels

Als durchaus anspruchsvoll erwiesen sich die Stationen des Juxturniers. © Bartels

Barenburg – Noch einmal waren unterschiedliche Talente gefragt am Freitag beim Juxturnier auf den Sportanlagen des TuS Barenburg zum Abschluss des Aufenthalts der Gäste aus Bessé-sur-Braye.

Vor dem abendlichen Grillen, das aufgrund des unbeständigen Wetters vom Sportplatz in Döpkes Scheune verlegt worden war, hatten die 23 gemischten Teams acht Stationen zu absolvieren, die von den Helfern des Sportvereins vorbereitet worden waren. Als besonders anstrengend empfanden die Teilnehmer die Aufgabe, alleine mit den Füßen gefüllte Wasserflaschen in eine Kiste zu stellen. Kraft spielte dafür eine geringere Rolle beim Versuch, ein mit Wasser gefülltes Bierglas auf einem nassen Brett möglichst weit gleiten zu lassen. Kükenangeln und Leitergolf hießen die weiteren Disziplinen draußen, während in der Sporthalle auf die Mannschaften vier weitere Aufgaben warteten: Schnelligkeit und Geschick bewiesen sie dabei, mit zwei wie Essstäbchen geführten Stangen Toilettenpapierrollen zu transportieren. Außerdem galt es Socken zu sortieren sowie mit einem Kreisel zu kegeln und bei einer Mischung aus Minigolf und Tippkick zu bestehen.

Insgesamt 64 Gäste aus Frankreich nahmen am 37. Austausch teil. „Überrascht waren wir, dass immerhin 26 Jugendliche dabei waren“, freute sich Hans-Jürgen Habelmann aus dem Kreis der Organisatoren, denn nach der Coronapause habe der Austausch quasi neu gestartet werden müssen.

Ein gutes Auge und eine ruhige Hand waren ebenfalls gefragt. © Bartels

Überraschend für die Gäste seien hingegen die Besuche bei „WestWind“ und „Diesel Technic“ gewesen: „Sie hätten nicht erwartet, dass wir solche ,Global Player‘ hier haben“, berichtete Habelmann. Bei der Dorfrallye am Donnerstag habe sich zudem herausgestellt, dass selbst einige der Teilnehmer, die seit 30 Jahren nach Barenburg kommen, die Kirche und den Speicher noch nicht von innen gesehen hatten. „Das werden wir künftig beim Programm auf jeden Fall berücksichtigen“, kündigte Habelmann an. Fest steht nämlich nach dem Meeting beider Organisationsteams am Freitagvormittag, dass der Austausch fortgeführt werden soll. „Es gab ganz wenig, was verbesserungswürdig ist, und alle waren sehr zufrieden“, fasste er zusammen.

Das bestätigten aus den Reihen der Gäste auch Paul und Pacôme. Für Paul ist die Teilnahme so etwas wie das „Fortführen der Familientradition“: Seine Großeltern nahmen bereits am ersten Austausch teil, später waren seine Eltern dabei und er selbst besucht seit seinem sechsten Lebensjahr Barenburg. Für seinen Freund Pacôme war es dagegen eine Premiere: „Paul hat mich gefragt, ob ich mitkommen will, weil es die schönste Woche der Ferien ist“, verriet er. Am Programm gefiel beiden die Kanutour auf der Großen Aue, und auch sonst äußerten die Jugendlichen kaum Wünsche für zukünftige Angebote – für Paul dürften es lediglich mehr Aktivitäten im Freibad sein. Auf die Frage, ob sie beide beim nächsten Austausch wieder teilnehmen, antworteten die 17-Jährigen unisono „Bien sûr“ – also „selbstverständlich“.

Der Termin für den Besuch in Frankreich ist bereits festgelegt: Vom 22. bis 28. Juli 2024 hält sich die Gruppe aus Barenburg in Bessé-sur-Braye auf.

Die Zeit in Barenburg genossen Margot, Pacôme, Paul und Capucine (von links). © Bartels