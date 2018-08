Ab Dezember in Franken

Varrel - Von Sylvia Wendt. Die Einwohner der oberfränkischen Gemeinde Konradsreuth teilen sich auf in 2298 Mitglieder der evangelischen-lutherischen Kirche, 351 sind katholisch und 656 führt das Einwohnermeldeamt als „sonstige“. Tatsächlich seien die Franken überwiegend evangelisch, sagt Pastor Norbert Preibusch. Im Mai hatte er die Satteltaschen am Motorrad gepackt und war in der Gegend unterwegs, kehrte in der Eisdiele neben der Kirche ein, die wiederum neben einer Pizzeria liegt. „Hier könnte man gut leben“, dachte der 60-Jährige. Und dann dieser Zufall: Der örtliche Pastor war gerade als Referent in die Dienste der Regionalbischöfin berufen worden, die Pastorenstelle in Konradsreuth also vakant. Ein Wink. Auf den Preibusch reagierte.

Für den 31. Oktober ist der Abschiedsgottesdienst aus dem verbundenen Pfarramt Varrel-Barenburg geplant.

Am 1. Advent wird Norbert Preibusch als neuer Pastor in Konradsreuth eingeführt. Am 2. Advent wird er den Gottesdienst leiten, um dort den neuen Kirchenvorstand einzuführen. Die Gemeindemitglieder bekommen also in diesem Jahr einen Teil ihrer Geschenke schon vor Weihnachten. Sie dürfen sich freuen, dass sie mit Norbert Preibusch einen Pfarrer bekommen, der mitten im Leben steht – wie sie es gerne haben. Der die erst im Jahr 2016 mit interessanten Details renovierte Kirche (der Altar ist eine Lichtinstallation) im Dorf lassen wird.

Wie ist denn die neue Kirchengemeinde so? „Ach, die feiern genauso gerne, wie die Varreler“, sagt Preibusch. So entspannt, wie der Prediger beim Gespräch im Gartenstuhl sitzt, so entspannt ist Preibusch nicht ob dieser Entwicklung in seinem Leben. Eine Erkrankung, die Reha und private Ereignisse prägen die zurückliegenden Monate. Preibusch hat bereits schwierige Situationen im persönlichen Leben erfahren. Freunde an seiner Seite, als sie noch in Sulingen wohnten: das Ehepaar Renate und Joachim Musiolik, wohnhaft nur wenige Kilometer von Konradsreuth entfernt, in der Gemeinde Bad Steben. Auch dem Pastor reicht der Glauben allein nicht als einzige Basis: „Man braucht auch Freunde in der Nähe, bei einem Neuansatz.“

Der ist gar nicht so einfach. Auch wenn die Landeskirchen sich durchaus einig sind im Hinblick auf das Wort Gottes – unter den Talaren steckt eine gehörige Portion Bürokratie. Aber niedersächsische und bayerische Landeskirchen hätten da eine Regelung gefunden.

Pastor Norbert Preibusch ist seit 1985 als solcher tätig. Über Stationen in Kirchweyhe, im Osnabrücker Land, Emden und dem Emsland kam Preibusch in den Kirchenkreis Diepholz. Das verbundene Amt mit Zuständigkeiten für Barenburg und Varrel hat Preibusch seit fünf Jahren inne. Seelsorgerische Arbeit, die eigentlich über das Maß für eine volle Stelle hinaus gehe, sagt er.

Die neue Kirchengemeinde in Franken sei „ziemlich aktiv“, mit vielen Gemeindegruppen, der Glaubenskurs, der im Jahr 2017 unternommen wurde, halle noch nach. Auch zwei Kindergärten und die Friedhofsverwaltung gehören zum Aufgabenbereich, der örtliche Motorradclub übrigens feiere einen Motorradgottesdienst.

„Ich lasse vieles zurück, manches ist nicht fertig“, erklärt Preibusch Ansätze, die gerade anfangen, in Varrel und Barenburg Früchte zu tragen. Etwa die besonderen Familiengottesdienste (der nächste folgt am Sonntag, um 10 Uhr in der St.-Marienkirche, mit Puppenspielerin Maria Schupp). In deren Organisation ist in Barenburg Silke Bornkamp sehr erfolgreich, für Varrel zeichnen Christa Müller und Angela Schwenker verantwortlich.

Der Nachwuchs: Preibusch verfügt über eine Sonderqualifikation, eine religions-pädagogische Ausbildung. Die bayerische Landeskirche verantwortet die Inhalte des Religionsunterrichts, rund 1300 evangelisch-lutherische Pfarrer unterrichten in bayerischen Schulen. Mit 60 Jahren allerdings wäre Preibusch freigestellt, doch die Arbeit mit Jugendlichen, Kindern und Familien ist beständiger Teil seiner beruflichen Vita, eine willkommene Herausforderung, der sich Preibusch stets gerne gestellt hat. Als Pastor vermittele er Werte, zeige gleichzeitig für welche er stehe und aus welcher Überzeugung heraus er sie unterrichte.

Für Preibusch wichtig ist das Miteinander. Das sei in Varrel und Barenburg einfach immer gut gewesen: Kirchengemeinden, Vereine, Politik arbeiten zusammen, „das macht vieles einfacher.“ Nicht aber den Abschied.