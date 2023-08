Der Zufall und die Liebe zur Tradition

Von: Sylvia Wendt

Der Wehrblecker Hofstaat 2023, mit von links, Heiner Traemann, Anna-Katharina Lischka, König Marius Kellermann, „Prinzessin“ Mathilda, Königin Simona Kellermann, Carolin Schulz-Schwenker, Heinrich Radke und Michael Lück. © S. Wendt

Vor 25 Jahren Kinderkönig, jetzt regiert Marius Kellermann die Wehrblecker Schützen

Wehrbleck – Der Zufall schreibt in Wehrbleck in diesem Schützenjahr eine ganz besondere Geschichte. 25 Jahre nach dem Titel „der Doppelkönig“ regiert Marius Kellermann die Wehrblecker Schützen als der „Tier-Dompteur“. Als Kindermajestät setzte er sich 1998 zunächst im Schützenverein Strange-Buchhorst die Krone auf, ein paar Wochen später sicherte er sich auch im Wehrblecker Schützenverein den Kindertitel. Durchaus gibt es zahlreiche Bürger der Gemeinde Wehrbleck, die in beiden der örtlichen Schützenvereine Mitglied sind. Und manch andere, für die das so gar keine Option ist.

Die Wehrblecker Schützen feierten jetzt am Wochenende mit zahlreichen Gästen, darunter auch die amtierende Stranger Königin Christina Sudmann und Prinzgemahl Dirk, an zwei Tagen ihr Jahreshighlight. An beiden Tagen war das Festzelt am Vereinslokal Lüdemann so gut gefüllt, dass die Organisatoren sehr gut gelaunt waren.

Wehrblecks neue Majestät Marius Kellermann regiert mit Königin Simona. Tochter Mathilda hat ein besonderes „Prinzessinnen“-Outfit bekommen – eine Maßanfertigung von ihrer Oma Anja. Die Tierschar der Familie Kellermann indes blieb zuhause. Den Hofstaat bilden die Ehrendamen Carolin Schulz-Schwenker und Anna-Katharina Lischka sowie Adjutant Marc Heitmann. Die Vereinsfahne trägt Heinrich Radke.

Der Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 1998, mit dem Kinder Hofstaat Desiree, Annika, Marius und Lisa (von links). © Wendt, Sylvia

Da nun die Familie Kellermann im Wehrblecker Ortsteil Strange wohnt, stieß die Abordnung zum Abholen auf dem Weg zur Residenz auf eine Barriere, die der SV Strange-Buchhorst errichtet hatte. „Herzlich willkommen im schönen Stranger Land. Hier, wo die Bienen noch pieken, die Hummel brummt und der Bussard seine Kreise zieht. Hier lässt es sich leben“, erklärte Stranges Königin Christina Sudmann. Und namens ihres Stranger Gefolges verlangte sie von den Gästen aus Wehrbleck einen „Kurbeitrag“. Der solle jedermann zu Gute kommen und am 2. September am Stranger Schützenhaus gezahlt werden: fünf Kilo Kartoffelsalat und drei Tuben Senf, mittelscharf. Der Senf sei verhandelbar, der Kartoffelsalat nicht. Für die Wehrblecker Schützen sagte deren Präsident Heiner Traemann die Zahlung zu. Nachgefragt bei ihm: Dürfte Marius Kellermann, der immer noch Mitglied in beiden Schützenvereinen der Gemeinde Wehrbleck ist, denn auch in Strange auf die Krone schießen? „Na klar“, sagt Traemann. Nachgefragt bei Marius Kellermann: Warum hat er denn nicht eine Wiederholung der Doppelregentschaft, 25 Jahre nach der Doppelregentschaft der Kinder, realisiert? Wäre doch witzig gewesen, oder? Kellermann pustet durch: „Puh, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mal, was dieses Jahr als König in einem Verein so kostet und mit sich bringt.“

Doch da sind sich die Schützen, egal aus welchem Verein einig: „Jeder Verein freut sich, wenn er eine neue Majestät hat.“ Soll heißen: Dass Majestät das eine oder andre Mal etwas ausgibt – das ist schön. Keinesfalls wird erwartet, dass Majestät bei jedem Termin dabei ist, bei jedem Termin Freibier spendiert oder andere Getränkerunden bezahlt. Etliche Vereine zahlen ein Königsgeld oder haben andere Arrangements getroffen, damit die Regentschaft den Spaß bedeuten kann, den jedes Schützenmitglied mit dem Titel verbindet. Und sich freuen kann über den schießsportlichen Erfolg, mit dem der Titel überhaupt erst errungen wurde.

Marius Kellermann hatte da eine klare Ansage an die Vereinskollegen gemacht: Er war der Erste im Schießstand beim Königsschießen und hatte die vollen 30 Ring vorgelegt. Da hätte man jetzt gleichziehen und ein Stechen herausfordern können – oder aber einfach dem Aspiranten seinen Wunsch erfüllen und das gesellige Miteinander genießen. Marius Kellermann hätte also jetzt noch ein Ziel offen: Die Schützen des Vereins Strange-Buchhorst regieren.

25 Jahre später ist der Hofstaat von 1998 immer noch der Schützentradition verbunden (von links): Desiree Reuter (damals Ehrendame), Annika Hoffmann (geb. Langhorst, damals Kinderkönigin), Marius Kellermann und Lisa Reineke (geb. Nordmann, damals Ehrendame). © Wendt, Sylvia

Dann ist Zeit für das Königsfoto, mit Prinzessin Mathilda auf Mama Simones Arm und es heißt: Der Kinder-Hofstaat von 1998 ist übrigens auch da heute. Es folgt ein weiterer Beweis, dass Traditionen gerne weitergetragen werden: Marius regierte 1998 mit Königin Annika Langhorst (heute Hoffmann) an seiner Seite. Ehrendamen waren Desiree Reuter und Lisa Nordmann (heute Reineke). Die drei Damen sind ebenfalls immer noch Mitglied im Schützenverein Wehrbleck, obwohl nicht mehr jede hier wohnhaft sind. Desiree Reuter und Annika Hoffmann sind aktive Mitglieder im Wehrblecker Feuerwehr-Jugend-Spielmannzug, ohne den in Wehrbleck musikalisch nichts geht. Mitglied in Wehrbleck ist übrigens auch Andreas Hüsker. Der Autoverkäufer ist im gesamten Landkreis bekannt als „Hü“, er regiert in diesem Jahr die Düster Schützen mit Königin Jutta Glade.