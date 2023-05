Kiosk im Freibad Barenburg hat neue Betreiber

Von: Sylvia Wendt

Marcus Rische betreibt mit Ehefrau Diana Duczek den Kiosk im Freibad. © S. Wendt

Barenburg – Das Ehepaar Marcus Rische und Diana Duczek hat vor einigen Jahren das Stuhrer Hotel Nickelodeon übernommen, liefert an Pflegeheime Essen aus, hat aber das Seestübchen am Steller See aufgegeben. Diana Duczek vermisste den „maritimen“ Anteil im arbeitsreichen Alltag. Da flatterte die Ausschreibung für den Kioskbetrieb im Freibad Barenburg ins Haus: Das Ehepaar schlug zu, betreibt ab dieser Saison den Kiosk – und sucht dafür noch Unterstützung.

„Jemand, der mal den einen oder anderen Tag einspringen kann“, erklärt Marcus Rische, der unter Tel. 01 73 /6 77 70 88 für Interessenten zu erreichen ist.

Der Kioskbetrieb wird schon gut angenommen, freut sich Rische. Eine bewährte Imbiss-Karte inklusive Pommes dürfte den Hunger der Badegäste stillen, wenn die „bunte Tüte“ an Süßigkeiten oder das Eis nicht ausreichen. Neu ist, dass Duczek und Rische auch Bier vom Fass anbieten. Die Speisekarte wird in den Sommerferien ergänzt um frisches Gyros am Spieß.

Für den letzten Samstag im Monat lädt das Freibadteam ein zum Abendschwimmen. Das Kioskteam bietet dann Gegrilltes und eine Cocktailbar an.

Der Kiosk ist geöffnet, wenn auch das Freibad geöffnet ist – eigentlich. Bei schlechtem Wetter allerdings sprechen sich Schwimmmeister Martin Salzwedel und Rische telefonisch ab, ob sich ein Kioskbetrieb lohnt.

Grundsätzlich aber soll der Kiosk geöffnet sein. Unbedingt natürlich am Samstag, 8. Juli: Von 11 bis 18 Uhr steigt dann das Sommerfest, das Diana Duczek und Marcus Rische planen – mit Kinderprogramm, Bratwurst, Bier vom Fass und „Big Harry“, bekannt aus dem TV-Format „Big Brother“ und der Serie „Großstadtrevier“: Er und seine Band gehören zum Freundeskreis von Duczek und Rische. Harry und Band treten beim Sommerfest auf, spielen ein Set, das kaum ein musikalisches Genre auslässt. Eintritt kostet der Zugang zum Sommerfest nicht extra – nur den üblichen Eintrittspreis ins Bad für jene, die keine Dauerkarte besitzen.

Wochentags ist das Freibad für die Frühschwimmer von 7 bis 9 Uhr geöffnet sowie nachmittags von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr.