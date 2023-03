Joachim Hölzchen: „Das Vereinsleben verarmt immer mehr“

Von: Sylvia Wendt

Joachim Hölzchen, hier vor dem zuletzt fertig gestellten Teil des Heimatmuseums in Kirchdorf. © S. Wendt

Der Heimatverein Kirchdorf würde 2024 das 50-jährige Bestehen feiern – wenn er bestehen bleibt

Kirchdorf – Es ist ein zähes Ringen um Besucher und Mitglieder im Heimatverein Kirchdorf. Laut Vorsitzendem Joachim Hölzchen haben das Heimatmuseum seit der Eröffnung 2005 7230 Personen besucht, 313 allein in der Saison 2022. Drei Gruppen hatten sich für einen Sondertermin außerhalb der Museumssonntage angemeldet.

Neben diesen Öffnungstagen, die dank tatkräftiger Unterstützung der 17 „Fliedigen Deerns“ mit ihrer Caféteria überhaupt erst möglich sind, gibt es andere gesellige Zusammenkünfte. Allein: Zur Versammlung kamen nur 15 Mitglieder, Bürgermeister Holger Könemann und Jan Henrik Heuermann von der Jugendfeuerwehr, die den Versammlungsreigen derzeit nutzt, um über das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2024 zu informieren.

Hölzchen ist enttäuscht: „Das Vereinsleben verarmt immer mehr.“ Hölzchen, Ü 80, kündigt an, dass er sein Amt nach fast 30 Jahren in naher Zukunft niederlegen werde. Er befürchtet: „Es besteht die Gefahr, dass sich der Verein auflöst, wenn sich kein Nachfolger findet.“ Seit Jahren weist Hölzchen auf die „ungünstige Altersstruktur“ im Heimatverein hin.

Weist jetzt erneut darauf hin, dass von den 54 Mitgliedern nur noch etwas mehr als zehn Prozent aktiv sind, also gerade mal fünf bis sechs Personen. „So wird es immer schwieriger, das Vereinsleben abwechslungsreich zu gestalten beziehungsweise seinen in den Statuten aufgeführten Zielen gerecht zu werden“, mahnt Hölzchen. Seine Hoffnung: Jüngere Mitglieder gewinnen, besonders auch für die Museumsarbeit. „Nur dann hat der Verein Aussicht auf Bestand.“ Etwa bis 2024, wenn der Heimatverein sein 50-jähriges Bestehen feiern könnte – wenn es ihn dann noch gibt. Die recht positive Kassenlage des Vereins gab es her, dass der leider nur magere Verkaufserlös von 32 Euro von Malbüchern, die zugunsten der Ukrainehilfe veräußert wurden, auf 50 Euro aufgestockt werden konnte. sis/r.

Termine

Für das laufende Vereinsjahr sind geplant: zum 46. Mal die Aktion „Saubere Landschaft“ (Treffpunkt: 18. März, 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus), die Museumssaison mit Öffnungstagen von April bis Oktober an jedem vierten Sonntag (14 bis 18 Uhr), eine Fahrradtour mit Grillen am 18. Juni, die Aufsicht am Papiercontainer am Sammlungstermin 1. und 2. Juli und das Aufstellen der Weihnachtsbäume in der Gemeinde Anfang Dezember.