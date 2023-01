Das fetteste Schwein in ganz Hannoverland

Von: Sylvia Wendt

Eber „Adolf 634“: Vor 100 Jahren als „fettestes Schwein in ganz Hannoverland“ bekannt. © Repro: Andreas Lüschow

Auf den Spuren von Eber „Adolf 634“, vor 100 Jahren „Star“ der Freistätter Schweinezucht

Freistatt – Kleines Foto mit großer Wirkung: Es zeigt „Eber Adolf das fetteste Schwein in ganz Hannoverland“ und einen Mann dahinter. Ist der besonders klein? Oder das Schwein besonders groß? Andreas Lüschow hat es beim Stöbern in alten Fotos gefunden und ist genauso fasziniert, wie die Teilnehmer des jüngsten historischen Nachmittags, zu dem die Geschichtswerkstatt Freistatt im November 2022 eingeladen hatte. Als Lüschow es dort zeigte, bekam es die meisten Lacher. Man kann das verstehen.

Lüschow wird seitdem ständig von ganz unterschiedlichen Menschen auf Eber Adolf angesprochen. Was ist das denn für eine Rasse? „Keine Ahnung“, sagt Lüschow. „Es ist schon mal keine Kuh“, heißt es vom fröhlichen Pressesprecher des Landvolks, Stefan Meyer. Erste Mutmaßungen gehen in die Richtung Mangalitza Wollschwein. Dann heißt es: Nein, für ein Wollschwein sei es zu groß. Passen würde die Rasse Cornwallschwein, auch Large Black genannt. Oder doch nur eine einfache norddeutsche Landrasse? Die Recherche beginnt.

„Eber Adolf im Ententeich“ heißt es über dieses Foto. © Repro: Andreas Lüschow

Im Bethel-Archiv findet sich eine Zeitung aus dem Jahr 1921 mit einer kleinen Notiz zur damaligen Freistätter Schweinezucht, die 1916 als Stammzucht anerkannt worden war: „Adolf, der Eber, ist gegenwärtig das größte unter den Borstentieren in ganz Hannoverland.“ Der wohlbeleibte alte Herr sei sein Lebtag nie sehr für Körperpflege und Turnübungen zu haben gewesen, heißt es. Sein Vater August wurde 1914 bei der Ausstellung der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft in Hannover mit dem ersten Siegerpreis und mit dem ersten Preis, also zweifach gekrönt.

Andreas Lüschow: „Mir fiel dann eine alte Doktorarbeit ein, in der es um die Freistätter Schweinezucht ging. Die kann man aufgrund ihres schlechten Zustandes nur vor Ort in der Göttinger Uni- und Staatsbibliothek einsehen.“ Und so fährt Lüschow hin.

Die Doktorarbeit von 1923 beschäftigt sich mit dem Thema „Die Stammzucht des veredelten Landschweines in Freistatt“, geschrieben hat sie August Backhaus aus Hoyel im Landkreis Melle. Laut Backhaus stammt Adolf aus der „Heinrich-Linie“ der Freistätter Zucht, veredelter deutscher Landschweine.

August, der preisgekrönte Vater von Eber Adolf. © Repro: Andreas Lüschow

Der beste Sohn von August, der Eber „Adolf 634“, habe damals für Freistatt eine überragende Bedeutung gehabt. Nach Ansicht vieler bedeutender Züchter war er „der typischste Vertreter der veredelten Landschweinrasse“, berichtet Backhaus. Leider falle die Glanzzeit von „Adolf 634“, geboren am 18. April 1914, mit dem Kriege zusammen. „Dieses ist ein tragisches Geschick für seine Ausstellungserfolge, sonst würde er wohl für längere Jahre an erster Stelle gestanden haben“, bedauert Backhaus den zeitweisen Mangel an Futter. Laut Lüschow wurden Tiere aus Zuchten von Dr. Hösch (Neukirchen), Ökonomierat Hüggelmeyer (Hüggelhof) und aus der Zuchtgenossenschaft Visselhövede zum Aufbau der Freistätter Stammzucht benutzt. Das Muttermaterial stammte zum größten Teil aus dem Sulinger Land. Laut Backhaus habe das feuchte und kühle Klima für stärkere Haut und Haare gesorgt.

Adolfs kolossaler Gesamterscheinung, Urwüchsigkeit und Robustheit beeindruckte. Laut Backhaus so sehr, „dass man den Eindruck nie vergessen wird, den er zum ersten Male auf einen machte.“ Ob der außerordentlich feste Rücken (trotz der Rumpf-Länge von 144 Zentimetern), die „ausgezeichneten Fesselgelenke trotz seines Gewichts“ (Im September 1921 bringt er 397 Kilo auf die Waage). In der Nachzucht erkenne man die feste Adolfniere sofort heraus. „Er hatte eigentlich alles, was man von einem veredelten Landschweineber verlangt, von der Körkommission des Eliteherdbuches wurden allerdings seine Schinken bemängelt“, schreibt Backhaus. Adolf erhält 59,5 von 60 möglichen Punkten von der Elite-Körkommission. In seinen letzten Jahren wird er von Rheumatismus geplagt. „Er hat aber bis ins hohe Alter gedeckt“, berichtet Backhaus. „Adolf 634“ wird am 25. Juli 1922 geschlachtet.

„Wohlbedacht 47“, ein Sohn von Adolf, sei bedeutend für den Verband mittelfränkischer Schweinezüchter gewesen, hat Andreas Lüschow recherchiert. Adolfs Fundament, heißt es in der Dissertation von August Backhaus, sei so hervorragend, dass sein Skelett präpariert und in die Sammlung wertvoller Zuchttiere in der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) zu Hannover aufgenommen wurde. Andreas Lüschow hat nachgefragt: Ein passendes Präparat haben die heutigen Mitarbeiter der TiHo nicht auffinden können. Nur Fotos und die Daten in der Dissertation erinnern an Eber Adolf, fettestes Schwein in ganz Hannoverland.

