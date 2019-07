Vom Obdachlosen zur Fachkraft: René Jaworski reißt sein Leben herum

Sehr kurzgefasst ist die Aufgabe in den unterschiedlichen Bereichen bei Bethel im Norden einfach die, Menschen zu helfen. Nischen zu bieten, in denen sie Halt finden (können, wenn sie das wollen). Im Idealfall gelingt das alles so gut, wie bei René Jaworski.

Freistatt - Was vor allem an René Jaworski liegt. Aber auch daran, dass Bethel-Mitarbeiter Spezialisten sind im Überwinden von Hürden, die behördlicherseits gerne aufgebaut werden. Doch der Reihe nach, es gibt gleich zwei Happy Ends...

Jaworskis Lebenslauf ist durchaus üblich dafür, wie man auf der Straße landet: Es gibt Probleme, es gibt familiäre Schicksalsschläge, einen Schulabbruch, die Flucht von Zuhause, erste Übernachtungen bei Freunden, dann bei neuen Freunden, bis die Rückkehr nach Zuhause nicht mehr möglich ist, weil es keines mehr gibt – und die neuesten Freunde kein Obdach haben, das sie anbieten könnten. Jaworski ist Anfang 20, als er auf der Straße landet.

Von der Straße nach Freistatt

Freistatt als Option, als möglicher Ort für Hilfe, sei in der Berberszene bekannt: „Freistatt war aber weit weg und ein kleiner Ort, der für mich als jungen Kerl nicht in Frage kam“, sagt René. Ein fast goldener Schuss habe ihn dann doch im Jahr 2009 nach Freistatt gebracht. Er habe sich sehr schnell eingelebt, es sei recht schnell sehr familiär gewesen – trotz des kalten Entzuges.

René macht seinen Führerschein, leistet den Bundesfreiwilligendienst, arbeitet als Fahrer. Kurzum: „Du hast dich als verlässlich bewiesen“, blickt Angela Sieber, Leiterin der Wohn- und Alltagsbegleitung, zurück. Aus Sicht von René sah das so aus: „Es glaubt auch jemand an mich.“ So was motiviert.

Jaworski selbst ist für die Wohnungslosen verantwortlich

Jaworski wechselt in Siebers Arbeitsbereich, der Bethel-intern „Hotelbereich“ genannt wird. Weil? „Wir sind für die Wohnungslosen da, ob Zimmervergabe, Essensversorgung, Fahrdienste, Hausmeisterarbeiten – wie in einem Hotel“, erklärt Sieber.

Durchschnittlich würden 25 Personen aufgenommen pro Monat, vorzugsweise in kleinen Appartements. Die Menschen, die nur bis zu drei Tage in Freistatt weilen, dazugerechnet, seien es monatlich um die 40 Wohnungslose, um die sich das Team kümmert. „René hat mitunter einen anderen Zugang zur Klientel“, erklärt Sieber.

Gehaltserhöhung? Na klar, mit einem Abschluss

Jaworski gefällt der Arbeitsbereich und weil der Mann nicht auf den Mund gefallen ist, fragt er nach einer Gehaltserhöhung. Ja, sagt Bereichsleiter Frank Kruse, die könne es geben – würde René Jaworski einen Abschluss vorlegen können.

Wie kommt man denn an den? Vielleicht mit einer Ausbildung als Hotelfachkraft! Nachfragen bei der Industrie- und Handelskammer entpuppen sich als Geduldsprobe, denn der Arbeitsbereich in Freistatt ist nicht ganz so wie in regulären Hotels. „Obwohl wir hier auch 150 Betten haben und eine riesen Logistik“, sagt Angela Sieber.

„Ja, aber die Arbeit am Gast fehlt“, heißt es seitens der IHK. Vorgeschlagen wird eine Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe.

Der Ex-Obdachlose startet eine Ausbildung

Die Kollegen in Freistatt prüfen, die notwendige Ausbildungseignung besitzt Kollegin Janine Husmann. René Jaworski beginnt 2017 die zweijährige Ausbildung. Zwei Berufsschultage im ersten Lehrjahr bescheren ihm Fächer wie Deutsch, Sport, Wareneinkauf, Rohstoffkunde und Politik.

Und den Titel „Klassen-Opa“, er ist der Älteste mit Mitte 30 – aber voll integriert in die Klassengemeinschaft. Der Berufsschulunterricht im zweiten Lehrjahr zeigt auf, wo die Defizite in der Praxis liegen: Weindegustation steht nicht an, Besteckvielfalt über Messer, Gabel, Löffel hinaus ist auch nicht notwendig in Freistatt und auf die Knicke in den Tischdecken wird hier ebenfalls nicht geachtet.

Jaworski erhält Nachhilfe durch geschultes Personal aus dem Bekanntenkreis – und guckt sich stundenlang Youtube-Videos an, etwa, wie man Servietten faltet.

Jaworski beendet Ausbildung als Jahrgangsbester

Sein Fokus, sein Ehrgeiz zahlen sich aus: René Jaworski beendet seine Ausbildung als Jahrgangsbester mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Die Gehaltserhöhung kann kommen.

René Jaworski sei ein Vorbild, das zeige, was man aus sich machen kann, freut sich Angela Sieber mit ihm. Er könne andere motivieren, auch in einem späteren Alter eine Ausbildung anzufangen, ergänzt Janine Husmann.

Mit dem Lehrabschluss hat Hauptschulabbrecher René Jaworski jetzt einen Schulabschluss: Aufgrund der Note ist es der Erweiterte Sekundarabschluss I. Eine Weiterbildung zum Fachwirt im Gastgewerbe wäre möglich, aber das ist eine Sache für später.

Jaworski ist seit Kurzem verlobt

Einen Wechsel in ein reguläres Hotel schließt Jaworski aus, er möchte weiter im Bereich der Wohnungslosenhilfe arbeiten. Kunden und Kollegen haben bereits von Herzen gratuliert, mancher habe die Ausbildungsschritte aufmerksam verfolgt.

Und Happy End Nummer zwei? René Jaworski ist seit Kurzem verlobt, die Hochzeit soll bald folgen.