ExxonMobil Barenburg: „Da geht noch was“

Von: Sylvia Wendt

„Ölbaron“, Production Manager und Betriebsleiter: Thorsten Vielhauer, Axel Weiß und André Dannenberg (von links). © Wendt, Sylvia

70 Jahre ExxonMobil in Barenburg und Voigtei / Feier für Mitarbeiter und Familien

Barenburg – Geologen hatten prognostiziert, dass die Erdölförderung aus einer Lagerstätte im Valendis-Sandstein der Unterkreide, die 1953 in Barenburg begonnen werden konnte, wohl zehn bis zwölf Jahre dauern würde. Denkste: 70 Jahre später wird in Barenburg immer noch Erdöl gefördert. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Die ExxonMobil Production Deutschland feierte jetzt in Barenburg das 70-jährige Bestehen. Und in seinem Grußwort erklärte Production Manager Axel Weiß, dass der Standort wohl noch weitere 30 Jahre fördern werde.

Barenburg und Öl, Voigtei mit vorwiegend Erdgas und einem kleinen Teil Ölproduktion (der Rückbau des Ölfeldes wurde 2022 begonnen) sind als organisatorische Einheit seit 2018 zusammengefasst. „Und seitdem ist eine sehr gute Integration der Betriebe erfolgt“, sagt Axel Weiß. Er selbst habe einige Jahre in Voigtei arbeiten dürfen, habe das als „sehr schöne Zeit in Erinnerung. Er habe sich sehr wohl gefühlt in der Region und dankte den Kollegen, die „den Laden tagtäglich managen“.

Deshalb sind am Freitag Nachmittag gut 200 Mitarbeiter samt Partnern und Familie sowie Kontraktoren eingeladen. Auch ehemalige Mitarbeiter, die Weiß als „Öl-Dinos“ der Betriebsleitung begrüßte und als „Barenburger Allstars“. Von den über 500. 000 Tonnen Öl, die in Spitzenzeiten Anfang der 1960er gefördert wurden, sei man aktuell weit entfernt. Laut Weiß sind es aktuell „nur“ 50.000 Tonnen jährlich. Immer noch komme ein Großteil der Ölfördermenge des Unternehmens aus der Region. Weiß hielt sich kurz im geschichtlichen Abriss, der auf mehreren Stellwänden zum Nachlesen und Erinnern aufgelistet war.

Blick zurück: Der letzte Schwefelzug verließ Barenburg 2013. © Privat

Neuer Betriebsleiter ist seit dem 1. August André Dannenberg. Der 45-Jährige darf nach Stationen in Houston und Katar die norddeutsche Tiefebene wiederentdecken – gebürtig stammt er aus Petershagen. Mit Thorsten Vielhauer hat er einen waschechten Ölbaron als versierten Stellvertreter an seiner Seite: Vielhauer wohnte in Varrel, jetzt in Sulingen und regierte dort die Piedelpoggen 2022 mit eben jenem Beinamen.

Die lockere Plauderei der drei Herren gab die Richtung vor der Feier: Die sollte Gespräche untereinander bieten, Spaß für die Kinder und einen besonderen Hingucker: Am Eingangstor steht jetzt die erste originale TPA (Tiefpumpenantrieb), im Volksmund Pferdekopfpumpe, aus Voigtei, sie wurde aufgebaut, mit weißer Farbe grundiert und erhielt vor den Augen der Mitarbeiter am Freitag ein tierisches Motiv. Mit Graffitis durften sich die Kids derweil an speziellen Stellwänden und Leinwänden austoben.

Die Kids durften sich mit Graffiti ausprobieren. © Wendt, Sylvia

70 Jahre Erdölförderbetrieb Barenburg, der in der organisatorischen Einheit im Zuständigkeitsbereich „Operations East“ mit Voigtei zusammengefasst ist, bedeutet: Hier feiert eine Mitarbeiterschar ein Handwerk, das angesichts der Klimadiskussion besondere Aufmerksamkeit generiert. Das aber in den Gesprächen ganz bodenständig daher kommt mit den Themen Ausbildungsberufen, Fortbildungen und Karrierechancen in technisch versierten Berufen, die auf dem Land eher selten anzutreffen sind. Für Dannenberg, der weniger auf die 70 bisherigen Jahre zurückblicken könne, da er kaum 70 Tage als Betriebsleiter im Amt ist, ist die Geschichte der ExxonMobil in Barenburg eine der Menschen: „Ja, die Geologie gibt den Förderplatz vor, aber es sind die Menschen, die sich hier täglich einsetzen. Die hier mit Herz und Hand dabei sind.“ Er fühle sich gut aufgenommen. Die Kollegen entwickelten kreative Ideen und deren „fachliche“ Meinung in Bezug auf die Förderprognose laute: „Da geht noch was.“ Sein Dank galt einem seiner Vorgänger: Gerd Oltmann, der zusammen mit Unternehmenssprecherin Birgit Schilling die 70 Jahre als kompakte Chronik aufgearbeitet habe. Dazu zählt die Erinnerung an die „Schwefelzüge“. Der Schwefel wird über die Erdgasentschwefelungsanlagen produziert. Der Betriebsplatz in Barenburg wird 1954 an die Bahnlinie Barenburg Sulingen angeschlossen, am 11. Juni 1954 verlässt der erste Kesselwagen mit Öl Barenburg in Richtung nach Hannover-Misburg. Am 11. Dezember 2013 wird der letzte Schwefel verladen.