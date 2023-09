Countdown läuft: Noch 288 Tage bis zum Zeltlager in Kirchdorf

Von: Sylvia Wendt

Das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager wird, nach 2007, erneut in Kirchdorf aufgeschlagen (von links) Schirmherr Heinrich Kammacher, Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann sowie das Orgateam mit Philipp Lahmann, Nico Harzmeier, Reiner Wittig, Julian Plenge, Fabian Ackermann und Jan Henrik Heuermann. © S. Wendt

Jugendfeuerwehr Kirchdorf bereitet das 41. Zeltlager für den Feuerwehr-Nachwuchs vor

Kirchdorf – Was noch zu tun ist, bevor das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr am 22. Juni 2024 eröffnet? Jede Menge – aber die Gastgeber für das Großereignis, die Jugendfeuerwehr Kirchdorf, steckt längst knietief in den Vorbereitungen, engagiert, effizient und fröhlich.

Das Organigramm steht und damit die Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche. Das Gute: Die Planungen der Vorgänger dienen als „Blaupause“, können Punkt für Punkt abgehakt werden. Das gibt eine gewisse Sicherheit, die wichtigsten Themen geklärt zu haben.

Und nun bleibt Zeit, Helfer zu gewinnen – und sich Überraschungen auszudenken, mit denen die Teilnehmer und Gäste im Sommer 2024 unterhalten werden können.

Im Sommer 2007 waren die Kirchdorfer letztmalig Gastgeber – seitdem hat sich vieles verändert. Das Zeltlager übrigens wird am selben Platz aufgeschlagen: Zwischen den weißen Zäunen des Landhotels Baumann’s Hof und dem Schützenhaus an der Ihloge, direkt gegenüber dem Naturfreibad.

Das Orgateam mit Philipp Lahmann, Nico Harzmeier Jan Henrik Heuermann, Julian Plenge, Fabian Ackermann und Reiner Wittig bringt einen reichen Erfahrungsschatz an Zeltlager, Jugendfeuerwehr, Ortsfeuerwehr, inklusive Leitungsfunktion mit sich. Wenn sich jetzt die Kalender füllen mit den Vereinsversammlungen, wird das Orga-Team sich aufteilen und so viele der Versammlungen besuchen, wie möglich – um möglichst viele Bürger zu erreichen. Erste Einstimmung auf das Zeltlager, denn: „Als Helfer sind alle Interessierten willkommen, sie müssen nicht in der Feuerwehr sein“, erklärt Philipp Lahmann.

Arbeitsliste bis Zeltlagerbeginn 2007. © Privat

Für die Großveranstaltung gibt es einen Ablaufplan, an dem sich die Ausrichter orientieren. Etwa die Aufteilung in Bereiche, die nur den Teilnehmern vorbehalten sind und solchen, in dem Gäste empfangen werden. Hauptaugenmerk bei Letzterem liegt auf dem „Dorfplatz“, der Speis und Trank, Klönschnack bietet, Haupt-Treffpunkt ist.

Mitgliederanstieg

Die Jugendfeuerwehren als zentrale Organisationen (neben Sportvereinen und anderen) für die Kinder in den Kommunen des Landkreises, wissen um den Stellenwert des Zeltlagers. Die erste Woche in den Sommerferien ist in den Planungen der Familien fest für die Woche in wechselnden Orten reserviert. „Wir sind aktuell sehr gut aufgestellt, haben 30 Mitglieder und 15 Betreuer“, erklärt Jugendwart Julian Plenge. Laut Jan Henrik Heuermann ist die Zahl der Mitglieder wieder gestiegen: „Dieses Jahr läuft es super.“ Nicht allein für die Mädchen und Jungen ist das Zeltlager wichtig: Eltern, Großeltern und die weitere Familie, oft selbst aktive Einsatzkräfte oder einfach froh, dass es die Ortsfeuerwehren gibt, unterstützen das Zeltlager, planen Besuche ein.

Sponsoring

Die Sponsorensuche ist ein wesentlicher Teil der Vorbereitungen. Umso mehr für die Kirchdorfer, denn: „Wir sind zwar froh, dass alles wieder zurück zur Normalität gekommen ist. Aber tatsächlich ist die Planung nicht so einfach. Die Kosten sind explodiert“, erklärt Jan Henrik Heuermann, zuständig für das Sponsoring. Beispiel: Das Zelt, in dem gegessen und gefeiert wird – es kostet jetzt ein Vielfaches. Deutlich teurer sind auch alle Planungen für den Sanitärbereich. Laut Heuermann laufe die Sponsorensuche gerade an. Das Ziel in Kirchdorf lautet dennoch: „Wir wollen den Teilnehmern das bieten, was sie gewohnt sind.“

Blick ins Archiv: Ortstermin im Juli 2007 in Kirchdorf. © Privat

Mit dem Eigner der Zeltflächen ist die Ansaat bereits besprochen. Mit dem Lieferanten von Holzhackschnitzeln ist abgesprochen, wieviel Kubikmeter gebraucht würden, um regendurchnässte Bereiche abzustreuen. Evakuierung? Was 2007 eher noch kein alltägliches Szenario war, ist durch verschiedene Ereignisse in den zurückliegenden Jahren – leider – erprobt: Ausweichunterkünfte, der Transport dorthin – alles Teil der Vorbereitungen, sollte es notwendig sein.

Herbstmarktstand

Das Kirchdorfer Team weiß mit Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher als Schirmherrn zwei versierte Manager an seiner Seite. Auch Kammacher hat lange Jahre bis in Führungspositionen in der Feuerwehr gewirkt und ist vernetzt wie kein zweiter, sollten noch Fragen offen sein.

Das Team hat sich mit dem Gastgeber 2023 in Weyhe s ausgetauscht und dessen Erfahrungsberichte analysiert. Manches, was weitergereicht wird, wurde bereits in Kirchdorf eingelagert. Die Jugendfeuerwehr Kirchdorf wird beim Kirchdorfer Herbstmarkt mit einem eigenen Stand vertreten sein, an dem Helferlisten ausliegen und die Planer als Ansprechpartner vor Ort sein werden.

Homepage Unter www.zeltlager2024.de sind Infos eingestellt, natürlich auch die Uhr, die runterläuft bis zum Start des 41. Jugendfeuerwehrlagers vom 22. bis 30. Juni 2024. Ab heute sind es noch 288 Tage...