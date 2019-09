Claus Freye neu in der Geschäftsführung

Bethel im Norden entscheidet sich für gebürtigen Sulinger

+ Pastorin Johanna Will-Armstrong, Claus Freye, Stefanie Schwinge-Fahlberg sowie Pastor Christian Sundermann.

Freistatt – Claus Freye wird neues Mitglied der Geschäftsführung des Unternehmensbereiches Bethel im Norden der von-Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt gab. Der 54-jährige Diplompädagoge tritt die Nachfolge von Luise Turowski in der dreiköpfigen Geschäftsführung zum 1. Oktober an. Claus Freye werde mit Schwerpunkt für die Eingliederungshilfe, die Förderschulen und die Wohnungslosenhilfe zuständig sein. Die Geschäftsführung nimmt Freye künftig gemeinsam mit Stefanie Schwinge-Fahlberg und Pastor Christian Sundermann wahr. Der Unternehmensbereich habe aktuell rund 1 900 Mitarbeiter.