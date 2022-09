775 Jahre Barenburg: Chronik für die jüngste Geschichte

Von: Sylvia Wendt

Teilen

775 Jahre Barenburg: Bei Marlo Rethorn (rechts) und Hans-Jürgen Habelmann laufen die Fäden für die Chronik zusammen. Das Titelblatt ist schon fertig. © S. Wendt

Inhalt: Vereine, Firmen und Institutionen und zwei Jubiläumsfeiern

Barenburg – Eine Chronik, die 25 Jahre Gemeindegeschichte aufarbeitet, braucht ihre Zeit. Was aber, wenn man die nicht hat? Innerhalb von nur wenigen Monaten soll das Buch jedoch die Dorfgeschichte, aufgeteilt in interessante Kapitel, erzählen. „Nur 25 Jahre“ summieren sich bereits zu diversen Themen, die Liste füllt fast zwei DIN-A 4 Seiten.

Dabei fällt auf, wieviel sich in diesen jüngsten 25 Jahren verändert hat. Marlo Rethorn und Hans-Jürgen Habelmann kümmern sich federführend um die Chronik, schreiben sie zwar nicht selber, koordinieren die Berichte aus Vereinen, Institutionen und zu besonderen Themen. Sie haben einen kurzen Fragebogen an örtliche Firmen verschickt und hoffen, dass diese kurzen Portraits rechtzeitig zurückschicken. Diese Rückmeldungen tröpfeln derzeit eher, als dass sie üppig fließen.

In der Chronik zum 750-Jährigen fehlt die große 750-Jubiläumsfeier – an sie wird in der neuen Chronik erinnert. Für das aktuelle Jubiläum, das mit einem Festwochenende vom 16. bis 18. September in der Fleckensmitte gefeiert wird, ist ebenfalls ein Kapitel reserviert. Deshalb werden Gutscheine am Festwochenende zu haben sein. Der Verkauf, so der Plan, soll beim Weihnachtsmarkt am historischen Speicher am 4. Dezember beginnen.

„Wir feiern ja nicht allein das 775-jährige Jubiläum“, betonen Marlo Rethorn und Hans-Jürgen Habelmann. Die Ortsumgehung und die neue Ortsdurchfahrt, beides Projekte, die die Kommune nachhaltig betreffen, sollen ebenfalls gebührend gefeiert werden. Auch für die Großprojekte sind Kapitel reserviert. Steht schon eine Seitenzahl fest? „Nein“, erklären Habelmann und Rethorn. Aber der Preis: 29,50 Euro soll das Werk kosten. Geplant ist eine Auflage von 300 Exemplaren. Kommt beim Jubiläumswochenende schon eine große Zahl an Vorbestellungen zusammen, werde neu evaluiert mit der Druckerei Kawemeyer in Wagenfeld.

Die Chronik soll, so der Wunsch, alle Firmen und Vereine darstellen. Aufgefallen sei, beim Blick zurück, wieviel sich verändert habe. Was an Infrastruktur nicht mehr da ist. Spannend werde sein, wie sich der Flecken in den nächsten 25 Jahren entwickelt, sagt Habelmann. Und deshalb auch seien die Firmenportraits wichtig: „Es ist einfach interessant zu sehen, Inhaberwechsel nachzuvollziehen, eine Dokumentation zu haben, was sich verändert hat in der Gemeinde Barenburg.“

Das Titelblatt ist schon zusammengestellt, es zeigt aktuelle Fotos und eines noch von der Jubiläumsfeier vor 25 Jahren. Fehlen noch die Berichte...

Jubiläumsfeier Freitag, 16. September, 19 Uhr, offizielle Eröffnung, anschließend DJ, ZOB Samstag, 17. September, 18 bis 22 Uhr, Straßenpicknick, Maschmann bis Runge Sonntag, 18. September, 10 Uhr Gottesdienst, Festmeile von Kirche bis Fa. Sielke