Chlorfreier Badespaß im Kirchdorfer Naturfreibad ab dem 3. Juni

Von: Sylvia Wendt

Noch heißt es warten: Eröffnet wird das Naturfreibad am 3. Juni, kündigen (von links) Christoph Albers, Holger Könemann, Wilhelm Wolter und Anika Rosemann an. Dann können auch die rot-gelben Wassermatten ausprobiert werden. © S. Wendt

Kirchdorf – Die Matte liegt auf dem Wasser und gaukelt vor, man könnte sicheren Fußes über das kühle Nass schreiten. „Das funktioniert nicht“, moniert Christoph Albers. Der stellvertretende Bürgermeister schafft die Distanz auch als ehemaliger Kicker nicht, ohne nasse Füße zu kriegen und letztlich abtauchen zu müssen. Wilhelm Wolter, zusammen mit Anika Rosemann als Badeaufsicht im Naturfreibad Kirchdorf zuständig, muss schmunzeln. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Spaß haben die Badegäste im Naturfreibad Kirchdorf mit den Matten seit dem Sommer 2022.

Ein Zufall ist es, der sie herbringt. Sie sind für ein Bad in München zu groß, der dortige Schwimmmeister will den Fehlkauf loswerden und hat Verwandte in Minden, deshalb kennt er das Naturfreibad und dessen 3 500 Quadratmeter große Wasserfläche. Ein kurzes Telefonat reicht: Er kann die Matten bis Minden mitbringen. „Und von da haben wir sie gerne abgeholt“, sagt Wolter.

Das Badevergnügen im Naturfreibad Kirchdorf steht bevor: Eröffnet wird das Bad am Samstag, 3. Juni, um 12 Uhr. Wenn das Wetter mitspielt, hat sich die Wassertemperatur bis dahin von 16,9 auf erfreuliche über 20 Grad Celsius erhöht. Das Naturfreibad kommt ohne Chlor, ohne Chemie und ohne Heizung aus: Deshalb wird es sehr geschätzt. Die Badegäste kommen aus einem weiten Umkreis. Gerade hat eine Stammbesucherin angerufen. Ihr dreiwöchiger Urlaub in Haken Moor stehe bevor, sie fragt, wann denn das Bad geöffnet ist. Ab dem 3. Juni, wochentags von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr. „Und von 9 bis 11 Uhr für Frühschwimmer“, ergänzt Anika Rosemann. „Die Schwimmzeit am Vormittag wird genutzt von jenen, denen der Badetrubel am Nachmittag zu viel ist“, sagt Wolter.

Badespaß ist garantiert mit einer Badeinsel, den Matten, mit Stand-up-Paddeln und kleinen Paddelbooten. Der Sprungturm ist hergerichtet, die 50-Meter-Bahn wird allabendlich vom örtlichen „Schwimmclub“ abgenommen. Der ist übrigens für die kleinen Steinehaufen neben den Startblöcken verantwortlich. Die Schwimmer legen sie von einer Seite auf die andere, zählen so ihre Bahnen. Wolter muss lachen, denn: „Die müssen sich schon absprechen. Letztes Jahr haben zwei Schwimmer dieselben Steine genutzt. Der eine hat sie von links nach rechts und der andere von rechts nach links gelegt.“ Rosemann und er hatten sich gewundert, was die beiden da intensiv im Wasser zu diskutieren hatten...

Das Aufsichtsteam wird ergänzt um eine Kraft am Eingang: Da es keine automatisierte Kontrolle gibt, muss „händisch“ geprüft werden. Die Badeaufsicht ergänzt in diesem Sommer Holger Reinkober, der extra den Rettungsschwimmerschein gemacht hat. Und ein Student habe sich ebenfalls angeboten, berichtet Bürgermeister Holger Könemann.

Er dankt dem TuS Kirchdorf, der vom benachbarten Sportareal der Kicker und Leichtathleten immer wieder mit helfender Hand zur Stelle ist, wenn es um Arbeiten auf dem Freibadgelände geht. Insbesondere, wenn die Grünflächenpflege ansteht. Könemann nennt den TuS auch den „Förderverein des Naturfreibades“.

Repariert wurde die Rutsche: Im vergangenen Jahr erst neu gestrichen, war der Wassereinsatzbereich immer gerissen. Ein Bootsbauer aus Bassum habe das repariert. Neu ist auch der Wickeltisch, nachgefragt seit Längerem.

Die Becken sind im Winter komplett geleert und werden gereinigt. Seit Ostern läuft das Wasser frisch ein, begleitet vom üblichen Froschkonzert. Mit dem langsamen Einlauf wird auch die „biologische Reinigungsstraße“ des Wassers langsam wieder aufgebaut. Es fehlte noch „eine Fliese“, wie der Wasserstand per Augenmaß gemessen wird, da quittierte die Brunnenpumpe den Dienst. Zum Glück erst so spät, Wolter und Rosemann konnten die notwendige Restmenge mittels kleinerer Pumpen regeln. Die würden auch zunächst ausreichen, um die täglich aufzufüllende Wassermenge zu stemmen. Eine neue Brunnenpumpe muss jedoch her. Das Problem: „Die Lieferzeit von 15 bis 20 Wochen. Dann ist unsere Badesaison aber zuende“, sagt Wolter. An einer Lösung wird gearbeitet, betont Könemann.

Termin zum Vormerken Das Team des Naturfreibades Kirchdorf lädt für Mittwoch, 5. Juli, ein zur „School’s Out Party“ von 12 bis 20 Uhr, zusätzlich im Einsatz ist an diesem Tag eine Schaumkanone. Auch eine Hüpfburg wird aufgebaut.