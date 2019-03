Charlotte Diepholz gehört dem Ortsverband seit 25 Jahren an

Varrel – Zurzeit gibt es 35 Ortsverbände des Sozialverbandes Deutschland mit rund 10700 Mitgliedern im Landkreis Diepholz. Einer davon ist der Ortsverband Varrel. Dessen Vorsitzender Ortwin Stieglitz hieß zur jüngsten Versammlung neben den Mitgliedern auch Gäste willkommen. Er berichtete über die Arbeit, Informationsnachmittage und Aktivitäten des Ortsverbandes.

Geehrt wurden Heinrich und Jutta Sünkenberg für zehnjährige Mitgliedschaft sowie Charlotte Diepholz für 25-jährige Treue zum SoVD. Stieglitz gab einen Einblick in die Arbeit des SoVD-Kreisverbandes. Der SoVD mache sich stark für die Anhebung des Rentenniveaus und des Mindestlohnes sowie für mehr Mütterente. Stieglitz erinnerte daran, dass es in den Sozialbüros Sulingen und Syke Beratungen sowie Hilfe in Fragen der Pflegegrade, Patienten- und Vorsorgeverfügungen und auch Widerspruchsverfahren gebe.

Das Protokoll verlas Schriftführerin Rosemarie Kramer. Schatzmeisterin Marlis Rohlfs wurde eine ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt.

Zu Gast war auch eine Abordnung der Lessener Theaterfreunde – Jens Fischer, Wolfgang Voß, Sandra Hespenheide, Kerstin Meineke und Corinna Weber. Die Gruppe unterhielt mit lustigen Sketchen. Besonders amüsant sei der fünfte gewesen, heißt es seitens des SoVD. Denn: Dieser wurde von drei Damen (Gerda Meyer, Annegret Stieglitz und Marion Sudenn) aus dem Kreis der Anwesenden vorgeführt. Der „Spielleiter“ gab den Text vor, der dann in verschiedenen Variationen dargestellt werden musste: hochdeutsch, plattdeutsch, militärisch, englisch und angetrunken. Die Darstellerinnen wurden mit riesigem Applaus bedacht.

Ortwin Stieglitz dankte den Lessener Theaterfreunden, Familie Hartje-Melloh für die Bewirtung sowie bei Kerstin Höfener für die Blumenkörbe, die den Geehrten und den Mitgliedern der Theatergruppe überreicht wurden.