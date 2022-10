Carola Labbus ist die neue Rektorin an der Oberschule in Varrel

Von: Sylvia Wendt

Carola Labbus ist neue Rektorin an der Oberschule in Varrel. © S. Wendt

Varrel – Und nun ist sie Rektorin: Carola Labbus leitet die Oberschule in Varrel. Ganz offiziell, nicht mehr nur kommissarisch, hat sie nach langer Zeit des Wartens ihre entsprechende Urkunde ausgehändigt bekommen, ganz ohne großes Zeremoniell.

Labbus wird diese Position mit derselben bodenständigen Leidenschaft erfüllen, mit der sie ihren Beruf als Lehrerin versteht. Was das bedeutet, erklärt die 44-Jährige selbst: „Man muss einen guten Weg finden und ein gutes Konzept haben.“ Sie bezieht das konkret auf die Frage nach der Digitalisierung in der Schule. Den momentanen Hype, alles an Technik in die Klassenzimmer zu hieven, was auf dem Markt ist, steht Labbus nicht ablehnend gegenüber, lässt sich aber auch nicht in ihrem grundsätzlichen Auftrag beirren: „Man muss eine Balance finden für alle Kulturtechniken. Man muss auch lesen, schreiben und rechnen können ohne Hilfsmittel.“

Priorität hat für Labbus aktuell der Kampf zurück in eine Normalität, in der das reguläre Schulleben wieder zurückkehrt, auch im Unterricht. Jüngste Ansagen und Vorgaben scheinen dabei eher nicht hilfreich. Beispiel: Statt drei Arbeiten solle in den Hauptfächern nur noch eine Klassenarbeit geschrieben werden pro Halbjahr – um den Druck rauszunehmen. „Stattdessen hat man aber den Druck immens erhöht, denn diese eine Arbeit darf ich dann eben nicht versemmeln“, zeigt Labbus klar auf, wo der Haken ist.

Carola Labbus steht an der Spitze einer Schule, der sie sich besonders verbunden fühlt – und deshalb habe sie sich bewusst für diesen Posten beworben: „Weil es diese Schule ist, weil es dieses Kollegium ist.“ Das funktioniere als Team gut. Sie wisse, dass sie als Schulleiterin akzeptiert werde, ihre Entscheidungen respektiert würden. „Wenn ich zu etwas Nein sage, dann hat das rechtliche Gründe.“ Und nicht persönliche. Sie sei offen für Neues – und als Schulleiterin immer noch mit zwölf Stunden Mathe, Religion und Textilem Gestalten im Stundenplan natürlich Teil des Kollegiums.

Wie sieht die Entwicklung der Oberschule Varrel aus? Die Schülerzahlen entwickeln sich gut, sagt Labbus. Allerdings: „Es ist schwierig, Personal zu bekommen. Das Problem haben alle Schulen, aber besonders die auf dem Land.“ Die Unterrichtsversorgung ist derzeit sehr gut. Schwierig sei es, für Kollegen, die ausfallen, sogenannte Feuerwehr-Kräfte zu bekommen, die sie ersetzen in der Zeit. Für Labbus bedeutet das im Alltag: Die Stunden aufzuteilen und zu schauen, was dann eben wegfallen muss. Aktuell seien das Förderstunden. Aktuell bedeutet das, dass eine Kollegin alle Sportstunden in allen Klassen gibt. Aktuell bedeutet das aber auch, dass eine zeitliche Verschiebung im Stundenplan nicht möglich ist, etwa früher zu beginnen oder spätere Stunden anzuschließen – der Busfahrplan steht und kann nicht verändert werden, das Gros der Mädchen und Jungen sind Fahrschüler.

Aktuell gilt aber auch eine neue Verordnung für schwangere Kolleginnen im Hinblick auf Covid: Die Lehrerin könne nur in Präsenz unterrichten, wenn Kollegen und Schüler Masken tragen – wenn nicht, unterrichtet sie aus dem Homeoffice, wird per Bildschirm in den Klassenraum geschaltet.

Und die Schüler? Mit der Rückkehr zur Normalität kehren auch die Praktika wieder zurück auf den Stundenplan. „Wir müssen weiter an der Berufsorientierung arbeiten und sind da auf einem guten Weg“, sagt Labbus. Bis ins Jahr 2021 habe die Oberschule Varrel viele Absolventen in eine handwerkliche Ausbildung entlassen können. In diesem Jahr seien weitere schulische Wege gewählt worden oder ein Freiwilliges Soziales Jahr. „Die Schüler brauchen weitere Orientierung, saßen sozusagen in der Schleife, weil die Betriebs- und Praxistage fehlten.“

Wenn das schuleigene Konzept wieder greife, dann könne die Oberschule diese Orientierung wieder bieten. Welchen Weg ein Kind einschlägt, müsse es selbst entscheiden. Eine Hürde: Für viele Eltern sei das Ziel das Abitur. Aber das sei nicht für jedes Kind der passende Weg: „Wichtig ist, dass es dem Kind gut geht, es Spaß und Laune am Unterricht behält“, betont Labbus.

Zur Person Carola Labbus ist 44 Jahre alt, verheiratet und Mutter zweier Söhne im Alter von 14 und 17 Jahren. Die Familie wohnt im Bereich der Stadt Sulingen und ist hier fest verwurzelt. Das Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, mit Schwerpunkt Grundschule, umfasst die Fächer Mathe, evangelische Religion und Sachunterricht. Das Referendariat erfolgt an der damaligen Orientierungsstufe in Kirchdorf, Teil der einstigen Haupt- und Realschule Kirchdorf. Labbus unterrichtet Mathe und „Reli“ in der fünften und sechsten Klasse. Dann wird die Orientierungsstufe aufgelöst. Carola Labbus bekommt ihren ersten Sohn und ist über vier Jahre an mehreren Schulen (unter anderem an der Hauptschule Sulingen) als Feuerwehrlehrkraft tätig. Dann wird eine Stelle an der Haupt- und Realschule Kirchdorf ausgeschrieben mit ihrer Fächerkombination und Labbus, deren Ehemann beruflich an die Region gebunden ist, bewirbt sich. Sie wird später Konrektorin, „obwohl ich das eigentlich nicht werden wollte“. Auf die kommissarische Zeit folgt nach zweieinhalb Jahren die als regulär bestellte Konrektorin. Und nun leitet sie diese Schule, deren Entwicklung sie seit ihrem Berufseinstieg „begleitet“ hat.

Die Oberschule in Varrel Derzeit werden 227 Mädchen und Jungen an der Oberschule Varrel unterrichtet. Das Kollegium umfasst 21 Personen, zum Team gehören außerdem ein Schulsozialpädagoge, eine Sekretärin und ein Hausmeister. Konrektorin ist Julia Gaßmann, kommissarisch. Noch ist die Stelle nicht ausgeschrieben.