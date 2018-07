Immer dem Navi nach: Autofahrer ignorieren Baustellenschilder

Barenburg - Immer wieder kommt es derzeit bei Barenburg auf der B61 zu Ärger, weil Autofahrer die dortige Baustelle missachten und trotz entsprechender Beschilderung durch den unzugänglichen Bereich fahren.

Seit Ende Juni ist die Bundesstraße im Bereich Barenburg wegen Bauarbeiten für mehrere Wochen voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet und ausgeschildert. Trotz der deutlichen Kennzeichnung der Baustelle und wiederholten Hinweis- und Verbotsschildern kommt es allerdings immer wieder zu zahlreichen Missachtungen der Durchfahrtssperre, teilte die Polizei am Montag mit.

In vielen Fällen seien offensichtlich die Ansagen der Navigationsgeräte in den Fahrzeugen für auswärtige Verkehrsteilnehmer verbindlicher als die aufgestellten Verkehrszeichen. Aber auch Ortskundige nutzen laut Angaben der Beamten nicht die vorgeschriebene Umleitung, sondern suchen sich über „Schleichwege“ eine kürzere Strecke.

Die Polizei Sulingen hat insbesondere am vergangenen Wochenende immer wieder Hinweise und Beschwerden von Anwohnern und Anliegern bekommen. Darauf reagierten die Beamten mit erhöhten Kontrollen. „Bislang blieb es in vielen Fällen noch bei freundlichen Hinweisen und mündlichen Verwarnungen“, schreibt Pressesprecherin Sandra Franke. Für die kommenden Tage und Wochen kündigte sie nunmehr intensive Kontrollen zu allen Tages- und Nachtzeiten an.

„Festgestellte Verstöße gegen die Durchfahrtsverbote werden konsequent geahndet und ziehen Verwarngelder nach sich, die im Wiederholungsfalle auch höher ausfallen können. Nicht nur im Sinne der Anwohner, sondern auch im Sinne der Verkehrssicherheit appelliert die Polizei daher an alle Verkehrsteilnehmer, die Beschilderung zu beachten und sich daran zu halten.

kom

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa