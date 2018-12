Budenstadt mit Programm

Adventsmarkt an der Turnhalle in Wehrbleck / Karussell mit Muskelkraft-Antrieb

+ An der Turnhalle in Wehrbleck war eine Budenstadt entstanden. - Foto: Kropf

Wehrbleck - Zwölf Buden waren an der Turnhalle in Wehrbleck aufgebaut, in acht davon boten den zahlreichen Besuchern die Aussteller Hobbykunst an: Babyschuhe, Handtaschen, Marmelade, Likör, Schmuck, Kosmetik, Weihnachtsdeko und vieles mehr.