Brand in Kirchdorfer Erdbeerfeld: Circa 70000 Euro Schaden

Teilen

Löscharbeiten im Erdbeerfeld. © Zumaya / Feuerwehr

Kirchdorf – Zu einem Brand kam es am Montag gegen 14.30 Uhr auf einem Erdbeerfeld an der Steyerberger Straße in Kirchdorf: „Aus bislang ungeklärter Ursache entflammte das Stroh zwischen den Erdbeerreihen“, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. „Erntehelfer bemerkten den Brand und retteten noch einen Kühltransporter vom Feld. Ob der erwärmte Transporter als Ursache für das Feuer in Frage kommt, müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben.“

Kräfte der Ortsfeuerwehren Kirchdorf und Barenburg konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und das Feld löschen. Die Barenburger seien alarmiert worden, um durch ihre wasserführenden Fahrzeuge die Löschwasserversorgung sicherzustellen, teilt Feuerwehrpressesprecher Nils Enders mit: „Insgesamt dauerte der Einsatz der 30 Kräfte unter Leitung von Kirchdorfs Ortsbrandmeister Rainer Wittig knapp eineinhalb Stunden.“

Laut Polizeiangaben wurden durch den Brand Erdbeerpflanzen auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar vernichtet, der Gesamtschaden wird auf circa 70 000 Euro geschätzt.