Brand, der Freistätter Kirche zerstörte, jährt sich zum 50. Mal

Von: Sylvia Wendt

Eine kolorierte Ansichtskarte zeigt die alte Freistätter Kirche, der vordere Teil wurde 1901 als Kapelle gebaut. © Geschichtswerkstatt Freistatt

Freistatt – Die Kirche in Freistatt steht in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1973 bereits lichterloh in Flammen, als ein Passant das Feuer bemerkt. Um 0.27 Uhr heulen die Sirenen. Im Bericht von damals heißt es, dass die Feuerwehrleute des gesamten „Unterkreises Groß Lessen“ im Einsatz sind. Sie können den Glockenturm retten und die Leichenhalle – der hölzerne Kirchenbau brennt jedoch komplett nieder. Gegen 1 Uhr sei jede Gefahr beseitigt gewesen, ab 3 Uhr habe der damalige stellvertretende Ortsbrandmeister Dieter Enders Entwarnung geben können.

Es war Brandstiftung. Das steht schnell fest – und auch der Brandstifter ist flugs geschnappt: Karl Ametzmann, damals 27 Jahre alt. Der ehemalige Zögling in Freistatt wollte sich rächen, heißt es. Vor dem Brand der Kirche habe es immer wieder kleinere Feuer gegeben.

Erst habe er den Stall anzünden wollen, habe davon abgesehen, wegen der Tiere. Dann sollte es das Pfarrhaus sein – aber die Gefahr, Menschenleben zu gefährden, erschien zu groß. Also die Kirche. Die habe ihn an seine Zeit als Zögling in der Diakonischen Jugendeinrichtung erinnert, heißt es in alten Berichten. Ametzmann war 1963 in Freistatt gewesen.

Eine Mischung aus Leim und Nitroverdünnung sollen Karl und sein Kumpel Georg Ramm genutzt haben, sie legen den Brand auf der Seite der Kirche, die vom Ort abgewandt ist. Daher wird das Feuer erst entdeckt, als es längst zu spät ist. Die Kirche ist ein Holzbau. 1901 wurde der vordere Teil als Kapelle errichtet, 1908 wurde der Bau erweitert. Gedämmt wurde mit Torf. „Das Haus hat sehr schnell sehr gut gebrannt“, fasst Andreas Lüschow zusammen.

Die Mitglieder der Freistätter Geschichtswerkstatt haben zu diesem Thema zig Bilder und Unterlagen zusammengetragen. Dorte Fischer bereitet diese vor für den nächsten Themenabend, der am Donnerstag, 13. Juli, um 18 Uhr in der heutigen Moorkirche beginnt. Der 50. Jahrestag des Kirchenbrandes ist, natürlich, das Thema.

Der Brand der alten Freistätter Kirche, die in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1973 ein Raub der Flammen wurde. © Geschichtswerkstatt Freistatt

So schnell, wie die alte Kirche abgebrannt ist, so schnell ging es mit dem Bau einer neuen voran: Am 14. Juli 1973 werden noch Glutnester abgelöscht, am 15. Juli 1973 wird Gottesdienst im Speisesaal des Freistätter Hofes gefeiert, am 16. Juli tagt der Kirchenvorstand und am 19. Juli bereits schickt der damalige Anstaltsleiter, Pastor Karl-Heinz Lähnemann, ein erstes Rundschreiben an alle Häuser und Familien in Freistatt. Der Gottesdienst wird danach an wechselnden Orten gefeiert, ebenso Beerdigungen und Taufen.

Bezüglich des Neubaus galt zu klären: Will man die alte Kirche (also aus Holz) am alten Standort aufbauen? Will man eine neue Kirche (also eine andere Bauweise) am alten Standort? Oder will man eine neue Kirche an neuem Standort? Oder eine alte Kirche an einem neuen Standort? Laut Andreas Lüschow gab es mehrere Stimmen für einen neuen Standort: in der Ortsmitte, gegenüber des heutigen Supermarktes, im „Auf dem Dreieck“ genannten Areal Ecke Rudolf-Hardt-Straße/Wichernstraße – und auf der Bäckerweide. „Das war lange der Favorit“, sagt Lüschow. Die Diakonie habe mehrere Spendenaufrufe gestartet zwischenzeitlich.

Im September 1973 entscheidet der Kirchenvorstand, nicht erneut eine Holzkirche zu bauen, sondern einen modernen Bau mit gemeindlich variabel nutzbaren Nebenräumen. Die Bauidee: ein „Zelt der Begegnung“. Der damalige Pastor Heinz Kämper wünscht sich, dass sich das Zusammenleben in Freistatt „nicht erschöpft mit sonntäglichen Gebeten“. Findet auch Anstaltsleiter Lähnemann, der meint, ein neues Gotteshaus solle nicht nur für Sonntag, sondern auch für den Alltag nutzbar sein. Fragebögen an die Gemeinde werden verteilt, der Kirchenvorstand holt sich Anregungen in anderen Gemeinden, letztlich aber gibt es diese kaum. Hauptsache, die neue Kirche ist nicht so ungemütlich und zugig wie die alte.

Der Neubau der Kirche mit der architektonischen Planung als „Zelt der Begegnung“. © Geschichtswerkstatt Freistatt

Für die Gottesdienste hat die Diakonie mittlerweile einen ehemaligen Pressecontainer gekauft, der bei den Olympischen Spielen in München genutzt worden war. Der ist im April 1974 aufgebaut, Spitzname: „Olympische Baracke“.

Weiterhin laufen Spendenaufrufe: „Wer schenkt uns einen Kirchenstuhl?“, wird gefragt. „Man wollte natürlich nicht den Stuhl, sondern das Geld“, kommentiert Lüschow und zückt einen Beleg, der aufzeigt, dass damals die Summe von 25 000 DM für drei Monate bei einer Bank angelegt wurde – für acht Prozent Zinsen. Alle Spenden, Beihilfen und die Versicherungssumme von einer guten halben Million DM zusammen ergaben die finanzielle Grundlage. Die Gesamtkosten für die neue Kirche summieren sich am Ende auf gut eine Million DM.

Die Grundsteinlegung erfolgt am 13. Juni 1976, Baubeginn ist Ende 1976, das Richtfest wird am 3. November 1977 gefeiert. Fast fünf Jahre nach dem Brand wird am 2. Juli 1978 in strömendem Regen die Einweihung der neuen Kirche gefeiert. Als „Zelt der Begegnung“ gedacht, wird nach einem Namen gesucht – „Moorkirche“ macht das Rennen.

Sie ist tatsächlich mehr als nur der Treffpunkt für den Gottesdienst am Sonntag: Themenabende, Freizeiten, Vorträge, Jubiläen, Ratssitzungen, Tagungen – die Bandbreite der Veranstaltungen ist groß.