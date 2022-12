Boxengasse in Barenburg: Rat erlaubt Straßennutzung für MSG-Rallye

Von: Sylvia Wendt

Die mobile Boxengasse wird in der Barenburger Ortsmitte aufgebaut. © Sven Kollus

Barenburg – Schrauberherzen dürften höherschlagen, wenn echte Rallyeautos hochgebockt sind und die Haube hochgestemmt ist, den Blick auf den Motorblock darunter freigibt. Der gerne auch mal nach Neuwagen aussieht, obwohl Fahrer Christian Riedemann mitunter kaum eine Pfütze ausgelassen hat. Der Kirchdorfer war am Donnerstagabend zur Ratssitzung in Barenburg eingeladen, denn das Gremium unter Leitung von Bürgermeister Lars Röper hatte zu befinden, ob die nächste Rallye der Motorsportgemeinschaft Sulinger Land über Gebiet der Kommune führen darf. So viel vorweg: Sie darf.

Riedemann stellte die MSG mit ihren motorsportlichen Angeboten zwischen Buggy-Klasse, Motorcross, Fahrtraining, professionellem Rallyesport und Oldtimerausfahrt kurz vor, erklärte den in der Ortsmitte geplanten Barenburger „Boxenstopp“ der Rallye 2023. Die finde wieder im Mai statt: mit dem „Shake Down“ am 4. Mai im Flecken, mit den Wertungsläufen am Freitag und Samstag, 5. und 6. Mai, unter anderem mit dem Zuschauermagneten, dem Stadtkurs im Mittelzentrum. Erstmals werden in Sulingen Läufe für die dänische und die holländische Meisterschaft ausgetragen. Die MSG wolle im Flecken Station machen, aus Anlass von dessen 775-jährigem Bestehen, das in diesem Jahr gefeiert wurde.

Und weil der Flecken gute Infrastruktur-Voraussetzungen bietet: Die Ortsdurchfahrt etwa kann gut abgesperrt werden und sei damit perfekt geeignet. Was Ratsfrau Christiane Kreisel-Büstgens zur Frage brachte, ob die Anwohner bereits informiert sind. „Nein, das sind sie nicht. Wir holen immer erst die Genehmigung der Kommune ein und setzen uns dann mit den Anwohnern, möglichst frühzeitig, in Verbindung“, erklärte Christian Riedemann. Mit dem sogenannten „Shake Down“ am Donnerstag erfolgt in Barenburg der Testlauf, an dem nicht alle der Fahrer teilnehmen, die bei den Wertungsläufen an den Start gehen. Nach Angaben von Riedemann würden etwa 40 der zwischen 80 und 100 Fahrer den Kurs in Barenburg absolvieren, darunter auch Anwärter auf den Opel E-Rallye Cup.

Der geplante Kurs führt im Westen am Ort vorbei zur Großen Aue, am Fluss entlang wieder zurück zur Ortsdurchfahrt und auf die Schweineinsel. Das Fahrerlager, die mobile Boxengasse, würde in der Ortsmitte aufgebaut sein. Hier wäre der Blick über die Schulter in die Werkstätten möglich. Örtliche Vereine und Gastronomen würden die Motorsportler gerne einbinden – sie könnten etwa die kulinarische Versorgung der Besucher stellen. Der zeitliche Rahmen ist begrenzt: Etwa vier Stunden würden die Straßen gesperrt, drei Stunden die Läufe andauern. Der Rat genehmigte mit neun Ja-Stimmen (Irene Eikmeier fehlte) bei einer Enthaltung (Hans-Jürgen Habelmann) die Nutzung der Straßen für den „Shake Down“ am 4. Mai 2023. Riedemann versprach: „Wir werden die Anwohner rechtzeitig informieren. Sie können stets Bescheid sagen und wir unterbrechen die Läufe, damit sie raus oder rein fahren können zu ihren Grundstücken.“

Ein Weg, wo die Rallye und auch künftig kein Fahrzeug entlang fahren wird, ist ein Teilstück der Straße „Auf dem Schwege“, westlich der B 61 (Gemarkung Barenburg, Flur 21, Flurstück 43). Die ehemalige Gemeindestraße habe keine Bedeutung mehr für den Verkehr, das Entwidmungsverfahren könnte eingeleitet werden – der Rat votiert einstimmig dafür.