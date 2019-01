Boßler aus Wehrbleck ehren ihre Clubmeister

Wehrbleck - Es ist ja schließlich ostfriesischer Nationalsport und natürlich gehört deshalb auch die ostfriesische Nationalsprache, das Plattdeutsche, dazu: Wenn Conny Buksch, 2. Vorsitzende des Boßelvereins „Warscho“ Wehrbleck, den Jahresbericht während der Jahreshauptversammlung vorträgt, dann natürlich „op Platt“.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand die Ehrung der jahresbesten Boßler durch Buksch und Vorsitzenden Kai Kleffmann. „Leider gibt es keine Teilnehmer in der Wertung der Jugendlichen“, bedauern die Boßler und auch, dass sie im vergangenen Jahr keine neue Mitglieder in den Reihen begrüßen konnten. Die Besten in ihrer Altersgruppe erhielten als Anerkennung einen Einkaufsgutschein. In der Wertung Damen bis 40 Jahre gewann Meike Spreen (Gummi: 227 Meter, Pockholz: 226 Meter), in der Wertung der Damen ab 40 Jahre setzte sich Conny Bucksch (334 / 266) durch vor Gunda Tuche (203 / 211). Die Wertung der Damen ab 60 Jahre gewann Thea Kleffmann (220 / 177), vor Gisela Wiegmann (168 / 192), Erika Ommen (169 / 154) und Lieselotte Neske (151 / 129). Die Bestweiten der Damen im Jahr 2018 erzielte Conny Buksch: mit dem Gummi, im Einzelwurf 108 Meter, in der Wertung der Monatsergebnisse (Serie vier Wurf) 400 Meter, mit dem Pockholz im Einzelwurf 95 Meter sowie in der Wertung des Monatsergebnisses (Serie vier Wurf) 315 Meter.

Die Wertung der Herren bis 40 Jahre gewann Kai Kleffmann (335 / 316), die der Herren bis / ab 60 Jahre Heinrich Harzmeier (356 / 324) vor Walter Kellermann (307 / 280) und Siegfried Immoor (229 /256). Die Bestweiten bei den Herren erzielte im Jahr 2018 allesamt Heinrich Harzmeier: mit dem Gummi im Einzelwurf 161 Meter, als Monatsergebnis (Serie vier Wurf) 402 Meter, mit dem Pockholz im Einzelwurf 106 Meter sowie als Monatsergebnis (Serie vier Wurf) 377 Meter.

Das erste Getränk und einen Imbiss für jeden spendiere der Verein den Teilnehmern der Versammlung, hieß es zu Beginn. Allerdings seien für die Aufwendungen am Jahresanfang die Mittel aus den Beiträgen schon fast verbraucht. Daher schlug der Vorstand vor, für die Jahreshauptversammlung eine Umlage von fünf Euro zu erheben. Dem wurde einstimmig zugestimmt.

An der Ferienkiste der Samtgemeinde Kirchdorf wollen sich die Wehrblecker Boßler beteiligen.

Schriftführer Günter Frenkler verliest das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018. Kassenwart Siegfried Immoor erläutert die Einnahmen und Ausgaben. Die Kasse geprüft haben Lieselotte Neske und Werner Rohlfs. Neuer Kassenprüfer ist Ralf Kinze.

Die nächsten Termine: Am Samstag, 2. Februar, treffen sich die Boßler um 14 Uhr zum Kohlmarsch bei Kohlkönigin Conny Buksch. Für Samstag, 23. Februar, liege eine Einladung zum Treffen der Spielleute im Sulinger Land vor, das in Wehrbleck stattfindet. Für den Samstag, 23. Februar, planen die Boßler jedoch auch eine Fahrt nach Damme zum Bowling, die Einladung werde noch verschickt.

sis / r.