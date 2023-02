Bodenrichtwerte 2023: Stärkster Anstieg in günstigsten Orten

Von: Gregor Hühne

Bodenrichtwerte 2023: Teuer im Nordkreis, preiswert im Südkreis. © GAG

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat neue Bodenrichtwerte für Bauland im Landkreis Diepholz ermittelt. Der Norden bleibt am teuersten.

Landkreis – Ein rückläufiger Umsatz auf dem Immobilienmarkt im Landkreis Diepholz, aber stabile Preise beim Bauland: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte (GAG) Sulingen-Verden hat die neuen Bodenrichtwerte ermittelt.

2022: 568 Kaufverträge mit 144 Hektar Bauland im Wert von 62 Millionen Euro

Im Landkreis wurden im vergangenen Jahr 568 Kaufverträge mit 144 Hektar Bauland und einem Umsatz von 62 Millionen Euro gehandelt – ein Rückgang von 25 Prozent. Gestiegene Hypothekenzinsen und höhere Baukosten führten zu einem Einbruch bei den Bauplätzen für den Einfamilienhausbau. „Mögliche Bauwillige stellten den Wunsch nach einem Eigenheim zurück“, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob, Vorsitzender des Ausschusses.

Bei Bauplätzen für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Bauflächen gebe es ebenfalls einen Rückgang. Dieser trat sowohl in den Nordkreis-Gemeinden als auch im übrigen Kreis ein. Aufgrund hoher Baulandpreise im Bremer Umland wichen Bauwillige zunehmend auf andere Bereiche mit einem niedrigeren Wertniveau aus, so Ruzyzka-Schwob. Deshalb seien die Baulandpreise in den nördlichen Gemeinden noch weiter gestiegen.

Im mittleren und südlichen Landkreis gebe es dagegen überwiegend stagnierende Baulandpreise, so Ruzyzka-Schwob. Nur in den bisher preiswerten, kleineren Orten gebe es eine deutliche Preissteigerung von etwa 14 Prozent. Dort machen sich die gestiegenen Erschließungskosten bemerkbar, die in diesen Bereichen den überwiegenden Teil der Kosten ausmachten.

Exemplarisch die Bodenrichtwert-Karte von Wehrbleck © GAG

Die Bodenrichtwerte für Grundstücke von Einfamilienhäusern wurden in Stuhr und Weyhe nur noch in Einzelfällen erhöht. „In Weyhe betragen die Baulandrichtwerte von 140 Euro je Quadratmeter in Jeebel bis zu 450 Euro in den teuersten Baugebieten in Hagen“, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob. Die niedrigsten Werte gebe es in Freistatt mit zehn Euro. In Stuhr dagegen reichten die Richtwerte von 145 Euro in Fahrenhorst bis zu 380 Euro in Moordeich. In Syke seien die Werte zum Beispiel in Heiligenfelde, Okel und Gessel um zehn Euro gestiegen, während in Syke selbst keine Erhöhung erfolgte. Die Richtwerte im Stadtgebiet lägen nun bei 76 Euro in Hope bis 330 Euro im Neubaugebiet.

Gag: Bauplätze werden kleiner, aber gleichzeitig teurer

Im mittleren Landkreis seien die Richtwerte in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen um rund fünf Euro gestiegen. In Twistringen gab es in den kleineren Ortschaften Erhöhungen. In Bassum wurden die Werte nur in der Stadt sowie in Neubruchhausen um je zehn Euro erhöht. In diesem Bereich liege das Niveau nun zwischen 26 Euro in Tuschendorf und 165 Euro in zentraler Lage.

In den größeren Orten des Südkreises wie Diepholz, Sulingen und Lemförde liege das Wertniveau nahezu unverändert zwischen 26 Euro und 180 Euro. Der Preis pro Quadratmeter erschlossenes Wohnbauland betrage laut GAG nun 86 Euro (Vorjahr 73 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr seien die Bauplätze kleiner und teurer geworden. Die meisten Plätze wurden in Syke mit 50 Kaufverträgen veräußert, danach folgt Twistringen mit 41. Im Südkreis lag der Anteil in Schwaförden bei 43 Bauplätzen und in Wagenfeld bei 24. Besonders gering war der Umsatz in Sulingen mit neun Bauplätzen. In vielen Bereichen komme es nun zu Abbrüchen älterer Bausubstanz und zur Umwandlung in ein Mehrfamilienhausgrundstück, das dann häufig mit Eigentumswohnungen bebaut werde.

Gewerbliche Bauflächen wurden im Landkreis im Jahr 2022 in 55 Fällen für insgesamt zehn Millionen Euro verkauft. Im Vorjahr seien es noch 82 Verkäufe für rund 19 Millionen Euro gewesen.