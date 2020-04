Von Blühstreifen bis Weihnachtsmarkt

Bahrenborstel – 117 Mitglieder zählt der Heimatverein „op den Borne“ Bahrenborstel aktuell, fast alle in den Startlöchern, wieder ungezählte Stunden zu leisten rund um die Vielzahl an Projekten, um die sich die Heimatpfleger ehrenamtlich kümmern. Doch die Corona-Pandemie hat alles auf Stopp gestellt.

Insbesondere die Arbeiten rund um die Jagdhütte Tecklenborg. Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder des Vereins Hackschnitzel verteilt, Sturmschäden beseitigt – sowie die Terrasse hergerichtet: Natursteinplatten aufgenommen, den Boden geebnet und Platten nach altem Vorbild neu verlegt, ebenso Beete an der Hütte nach historischen Fotos mit Klinkersteineinfassung erneuert. Für dieses Jahr sind Ausbesserungsarbeiten geplant, die Waldwege rund um die Hütte sollen in ihrer ursprünglichen Form begehbar gemacht werden. Es gilt laut Vorstandsteam, weitere Sturmschäden zu beseitigen (eine große Tanne an der Hütte war im Februar umgeweht), die Hütte selbst soll dekoriert und hergerichtet werden. Die Heimatpfleger wollen die Ausstellung über die Geschichte der Jagdhütte vervollständigen. Tja, und eigentlich war für den 24. Mai ein „Tag der offenen Tür“ an der Jagdhütte Tecklenborg geplant, mit Kaffeetafel und Führungen auf dem Gelände. „Ob wir das so durchführen können, wissen wir noch nicht“, heißt es seitens des Heimatvereins. Losgelöst von allen Coronabezogenen Auflagen, können Termine bei Irmgard Krebs und Vereinsvorsitzendem Ulrich Vogt vereinbart werden.

Uli Vogt erinnert an die Arbeiten auf dem Friedhof in Bahrenborstel im vergangenen Jahr. Hier war, wie berichtet, ein Teilbereich neugestaltet worden. Auf gut 1 000 Quadratmetern wurden 25 Fried-Bäume für Urnenbestattungen angepflanzt. Der alte Geräteschuppen wurde abgerissen und ein neuer aus Holz gebaut. Insgesamt wurden fast 900 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.

Ob die Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2020“ wie geplant stattfinden kann, sei noch unbekannt, die Gemeinde wolle sich bewerben, die Bereisung ist für Anfang Juli vorgesehen. Unbedingt angelegt werden sollen Blühstreifen und bienenfreundliche Flächen, außerdem Bäume gepflanzt werden. Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ habe die Gemeinde Samen für die Blühwiesen erhalten, kostenlos, durch die Stiftung Naturschutz. Es gelte, Flächen an verschiedenen Stellen im Dorf dafür auszusuchen. Laut Irmgard Krebs stünden etwa 2 000 Quadratmeter insgesamt zur Verfügung. Die Aussaat solle ein Kleinunternehmer mit passenden Geräten übernehmen, damit nicht die Vereinsmitglieder zu zahlreich und zu nah nebeneinander beschäftigt sind.

Auf der Arbeitsliste stehen außerdem Ausbesserungsarbeiten für alle Bänke, Tische und die Ackerwagen, die an den Ortseingängen stehen. Beete sollen hergerichtet und mit Hackschnitzeln neu belegt werden. Es soll ein Bücherschrank gebaut und an der Remise aufgestellt werden. Den Maibaum dürstet es nach einem neuen Anstrich und die Halterungen für die Plaketten will man erweitern. Allein, das feierliche Aufstellen am Maifeiertag an der Alten Schule muss in diesem Jahr entfallen. Ob es den „Sommerabend mit Musik“ mit Gerd Langwald und seiner Band an der Remise oder die Sommerkirche im August geben kann, ist fraglich. Und eigentlich ist für den 5. Dezember geplant, mit dem Heimatverein Holzhausen den alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarkt auszurichten. Alle Veranstaltungen sind abhängig von der Entwicklung der Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.