Blitzschlag in Varrel setzt Dachfirst in Brand

Von: Harald Bartels

Ein Blitzschlag löste am Montag einen Feuerwehreinsatz in Varrel aus. © Bartels

Varrel – Ein lauter Knall schreckte am Montag, 24. Juli, die Bewohner eines Einfamilienhauses in Varrel auf: Ein Blitz war in einen Baum im Garten des Grundstücks eingeschlagen und von dort auf das Dach des Gebäudes übergesprungen,

Die Bewohner verständigten die Feuerwehr, die aber bereits aufmerksam war: „Der Knall war so gewaltig, dass Kameraden von uns, die am Gerätehaus, Luftlinie etwa anderthalb Kilometer entfernt, beschäftigt waren, ihn gehört haben“, berichtete Varrels Ortsbrandmeister Fred Melloh, der den Einsatz leitete. Der Alarm erfolgte um 19.34 Uhr, und zum Einsatzort eilten die Ortsfeuerwehren Varrel, Dörrieloh und Wehrbleck, unterstützt durch die Drehleiter aus Sulingen.

Vor Ort war von einem Feuer kaum etwas zu sehen. Ein erster Angriffstrupp erkundete den Spitzboden des Hauses, ohne den Brandherd angehen zu können. Über die Drehleiter öffneten die Einsatzkräfte am First die Dachhaut und löschten so die Feuer in der Isolierung. Mittels Wärmebildkamera von außen und innen überprüften die Feuerwehrleute das Dach auf weitere Glutnester.

In die geöffnete Dachhaut geben die Feuerwehrkräfte kurze Wasserstöße ab, um das Feuer zu löschen. © Bartels

Nach kurzer Zeit war der Einsatz für die insgesamt 86 Kräfte der Feuerwehren ebenso beendet wie für die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Streifenwagens der Polizei. Die Bewohner des Hauses samt Hund blieben unverletzt; die Höhe des Sachschadens war vor Ort noch nicht zu ermitteln.