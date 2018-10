Mit Blick auf Details

Mitglieder des Schützenvereins Strange-Buchhorst im ehrenamtlichen Arbeitseinsatz

+ Der alte Bau kommt weg: Hier bleibt dann Platz fürs Schützenfestzelt ab 2019. Gepflastert wird hier noch. - Fotos: S. Wendt

Strange - Baustellentermin am Heim des Schützenvereins Strange-Buchhorst. „Kriegst du das mit dem Licht auf dem Luftgewehrstand hin? Sonst müssen wir ein Candlelight-Schießen machen“, fragt Stranges Schützenpräsident Klaus Ahlers. Der unbeteiligte Zuhörer ist da hin und her gerissen: Gut wäre ja, wenn der gefragte Handwerker das mit dem Licht hinkriegt. Andererseits: So ein Candlelight-Schießen hätte auch was. Vielleicht aber kaum eine Chance auf Genehmigung durch die Schießaufsicht.