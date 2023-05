Bläserchor Varrel wirbt bei Oberschülern für Blasinstrumente

+ © Privat Es darf gerne mal laut sein: Übungseinheit mit Hauke Mohrmann und Stefan von Zengen an der Oberschule Varrel. © Privat

Varrel – Wenn es mal wirklich richtig laut wird in der Oberschule Varrel, dann ist der Bläserchor Varrel zu Gast und die Schüler dürfen die Instrumente ausprobieren.

Noch ist der Klangkörper des Bläserchores ausreichend, dass Auftritte bei Schützenfesten und anderen Veranstaltungen in der Region absolviert werden können, dass neue Lieder einstudiert werden können, wie aktuell „Living Next Door to Alice“. Dass die aktiven Musiker Spaß am gemeinsamen Musizieren haben. Jeden zweiten Donnerstag treffen sie sich im Varreler Gemeindehaus zum Üben. Die Musiker kommen aus der Samtgemeinde Kirchdorf, der Stadt Sulingen, aus Mellinghausen, aus dem Hemsloher Bruch und aus Wagenfeld. Das Alter spielt keine Rolle.

Aber der Kreis derjenigen, die aktiv dabei sind, war mal größer. Steht der Bläserchor Varrel vor der Auflösung? Stefan von Zengen verneint das deutlich: „Nein, auf keinen Fall. Aber wir wollen rechtzeitig um Nachwuchs werben, um etwaige Rückzüge und Ausfälle kompensieren zu können.“

Deshalb jüngst der musikalische Werbezug in der 5. Klasse an der Oberschule Varrel. Vor Ort waren Heuke Mohrmann, Leiter des Bläserchores Varrel, und Stefan von Zengen. Im Gepäck hatten sie eine große Auswahl an Blasinstrumenten und dazugehörige Mundstücke in größerer Zahl. „Wir sind mit Blasinstrumenten ja relativ mobil“, erklärt von Zengen. Er selbst ist nach der Konfirmation zum Musizieren gekommen, spielt Horn und Euphonium.

Warum fiel seine Wahl auf diese Instrumente? „Das Klavier hatte zu viele Knöpfe und die Klarinette auch. So ist es halt das Horn geworden.“ Und, ja, mit einem Blasinstrument ist man oft genug nicht gut gelitten, weil es laut ist.

Es dauere etwa anderthalb Jahre, bis man alle Grundkenntnisse soweit erlernt hat, dass es für einen Auftritt zu Weihnachten reicht. Begabte Musiker schaffen das früher. Stefan von Zengen mahnt: „Man muss bei der Stange bleiben. Es wird einfacher, mit der Zeit und der Zahl der Übungsstunden.“

Als Musiker in einem Ensemble schätzt er auch die gemeinschaftliche Seite: Von Anfang an stehen neben musikalischen Auftritten auch die geselligen Termine im Kalender.

Der Bläserchor Varrel umfasst derzeit 25 Mitglieder, etwa zwölf sind regelmäßig bei den Übungsterminen. „Die anderen können die Musikstücke auch, sind aber relativ selten aktiv dabei, manche aus beruflichen Gründen, ander studieren“, erklärt Stefan von Zengen. Für einen Auftritt sind mindestens neun der Musiker notwendig, „es ginge auch mit weniger, aber...“

Von Zengen spielt Horn, zur Besetzung gehören außerdem eine Posaune, die 1. und 2. Trompete (jeweils dreimal besetzt), eine Klarinette ist dabei, zwei Saxophone und zwei Tubas, dazu das Klangwerk mit zwei Schlagzeugern und einem „Auszubildenden“.

Nun stehen dringende und besondere Übungseinheiten an, denn der Bläserchor Varrel begleitet natürlich das heimische Schützenfest in Varrel (23. und 24. Juni). Traditionell fährt der „berühmt-berüchtigte“ Weckzug am Freitag um 7 Uhr durch die Gemeinde, wie geht das? „Naja, manche Musiker nehmen Urlaub an dem Tag und für gute Schüler kann das auch einen freien Tag bedeuten, zu dem Zeitpunkt sind die Zeugniskonferenzen ja gewesen“, sinniert Stefan von Zengen.

Die Schüler der 5. Klasse an der Oberschule haben sich Übungstermin ausgetobt und ihre Lungenkapazitäten erweitert.

Mohrmann und von Zengen haben Handzettel verteilt, denn musikalisches Interesse der Kids „soll nicht am Geld scheitern“. Hauke Mohrmann und Stefan von Zengen laden ein, einmal einfach nur mitzugehen, vorbeizuschauen. Spielbare Instrumente hätte der Bläserchor Varrel im Fundus. Übungsabende mit dem Nachwuchs seien noch zu klären mit den Eltern, unterstützt werde der Bläserchor in Sachen Unterricht von der Musikschule Wagenfeld.