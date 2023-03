Freistatt: Besonderer Ort mit besonderer Wehr

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Das neue Kommando mit, von links, Nils Enders, Andreas Lüschow, Cara Enders, Kevin Pfitzenreiter, Desiree Fuchs, Marc Böckmann, Leon Czarski und Gero Enders. © Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Freistatt meistert 98 Einsätze im Jahr 2022

Freistatt – Es ist die Ortsfeuerwehr in der Samtgemeinde Freistatt mit den meisten Einsätzen im Jahr 2022: 98 hat Ortsbrandmeister Gero Enders notiert. Darunter waren 52 Brandeinsätze, 20 technische Hilfeleistungen sowie 16 mutwillige Alarmierungen der Brandmeldeanlage. Enders erinnerte in der jüngsten Versammlung an die Sturmlage im Februar 2022 sowie auf den Einsatz, bei dem eine Person verbrannte. „Solche Einsätze sind neben der körperlichen Belastung auch extrem belastend für die Psyche.“

Gero Enders kann sich aktuell auf 22 aktive Kameraden verlassen, 16 von ihnen Atemschutzgeräteträger. Frank Kruse, stellvertretender Bürgermeister, und Claus Freye, Geschäftsführer von Bethel im Norden, dankten den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz: „Zu sehen, dass die Ausbildung gut ist, gibt den Bewohnern des Ortes Sicherheit“, erklärte Frank Kruse. Freye dankte ihnen für das gute Geschick auch im Umgang mit den Bewohnern der Bethel-Häuser. Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann ergänzte, dass Freistatt „ein besonderer Ort“ sei, mit einer besonderen Feuerwehr.

Geehrte und Gratulanten (von links): Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann, stv. Bürgermeister Frank Kruse, Rolf Tuche, Gero Enders, Mario Enders und Heinrich Kammacher. © Privat

Atemschutzgerätewart Marco Tuche kandierte bei den anstehenden Wahlen nicht erneut, für ihn neu ins Amt gewählt wurde Andreas Lüschow.

Lüschow folgt auf Tuche

Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher berichtete, dass die Kirchdorfer Verwaltung den Etat für Bekleidung um jährlich 50. 000 Euro erhöhe. Außerdem habe die Samtgemeinde die Planungen für die Ausgabe von Jodtabletten im Bedarfsfall geregelt – dank der Hilfe der Feuerwehren. Die Samtgemeinde Kirchdorf sei für ihre Aufgaben während eines Katastrophenfalles gut aufgestellt. sis/r.

Personelles Beförderungen: Marc Böckmann (Feuerwehrmann), Cara Enders (Feuerwehrfrau), Leon Czarski, Kevin Pfitzenreiter (Oberfeuerwehrmänner), Desiree Fuchs (Oberfeuerwehrfrau), Andreas Lüschow (Löschmeister), Nils Enders (Hauptlöschmeister). Ehrungen: 40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst: Rolf Tuche und Mario Enders. Wahlen: Andreas Lüschow (neu: Atemschutzgerätewart), Julian Fuchs (neu: Sicherheitsbeauftragter), Jens Kütemann (Wiederwahl, Gerätewart).