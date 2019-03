Beirat versucht sich zu positionieren

Der Senioren- und Behindertenbeirat tagte in der DRK-Tagespflege in Wehrbleck.

Kirchdorf – Wer sich fragt, was die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates (SBB) der Samtgemeinde Kirchdorf machen, dem sei gesagt: Sie informieren, etwa direkt in den Tagespflegeeinrichtungen in den Mitgliedsgemeinden. Gerade abgeschlossen wurde ein Besuch in der DRK-Tagespflege „Alte Schule“ in Wehrbleck. Die Mitglieder schauten sich in den auf die Bedürfnisse der Gäste umgestalteten Räumen um, spazierten durch die Außenanlagen: „Die laden zum Verweilen ein“, stellte Vorsitzender Heinz Albers fest.

Pflegedienstleiterin Susanne Weigelt-Siegmann stellte den Gästen die Einrichtung umfassend vor, informierte über die Angebote, etwa Besuche von Konzerten, Theater und anderen öffentlichen Veranstaltungen, die gerne angenommen würden. Kaffee und Kuchen genossen die Mitglieder des Beirates mit den Gästen der Tagespflege. „Wir haben angeregte Gespräche geführt“, erklärt Heinz Albers.

„Dienstlich“ wurde es für den Beirat in der anschließenden Sitzung des Gremiums im Wintergarten. Besuche vor Ort seien wichtig, hieß es. Neben der Wehrblecker Einrichtung erkundeten die Mitglieder des SBB bereits das Pflegezentrum „Kirchdorfer Heide“ in Kirchdorf, waren im „Simonshof“ in Brümmerloh und das „Alte Badehaus, die DRK-Tagespflege in Kirchdorf, stehe noch auf der Liste. Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher berichtete über aktuelle Themen in der Samtgemeinde und in den Mitgliedsgemeinden.

Die Mitglieder des SBB der Samtgemeinde Kirchdorf wollen weiterhin die Fahrseminare für Senioren des Landkreises Diepholz unterstützen. Die Kurse finden in Sulingen statt. Die nächsten Termine sind für donnerstags, 16. Mai und 5. September, geplant, angeboten durch die Fahrschule Griewe. Erinnert wird daran, dass es in den Seminaren nicht darum gehe, Prüfungen zur Fahrtauglichkeit zu bestehen, sondern Wissen rund ums Auto aufzufrischen. Das fange bereits bei der korrekten Einstellung des Sitzes an.

Der Senioren- und Behindertenbeirat möchte sich auch der Öffentlichkeit vorstellen, mit Bürgern ins Gespräch kommen, nachfragen, was für den Bereich der Samtgemeinde Kirchdorf gewünscht wird. Als Termin für diese Informationsveranstaltung des Beirates steht Mittwoch, 12. Juni, fest. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Küsterhaus in Varrel. Susanne Weigelt-Siegmann werde über die Tagespflege in Wehrbleck informieren, teilte Heinz Albers mit.

Es solle ausgiebig Raum bleiben für die Gäste der Veranstaltung, Wünsche und Anregungen zu äußern.

Gefragt, welche weitere eigenen Veranstaltungen geplant seien, gibt Heinz Albers unumwunden zu, dass es schwierig sei, eigene Veranstaltungen zu organisieren: Der Aufwand, einerseits, andere Veranstaltungen in den Ortschaften, andererseits. Ein Problem, mit dem der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Kirchdorf nicht alleine ist. Erste Gespräche habe man bereits mit den Mitgliedern der Beiräte in der Samtgemeinde Siedenburg und in der Gemeinde Wagenfeld geführt. Weitere Treffen seien geplant. sis