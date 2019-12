Vom Baumkauf zum Kuchenschmaus

Weihnachtsmarkt auf Rüters Kamp in Kirchdorf bietet ein besonderes Ambiente

+ Eine heimelige Atmosphäre schafft Familie Becker in der Scheune. Foto: S. Wendt

Kirchdorf – Bratwurst mit Senf oder Ketchup? Für den Händler, der die Produkte der Monschauer Senfmühle anbietet, ist die Wahl klar. Senf. Und zwar aus Monschau, in der Urversion. Für andere ist am dritten Adventswochenende der Hof Becker in Kirchdorf dass Ziel mit einer Liste an anderen Dingen: 1. Weihnachtsbaum aussuchen. Ein Ehepaar ist fündig, freut sich, dass angesichts der großen Auswahl schon früh das Wunschexemplar gefunden wurde – obwohl die Bedingung streng war: Starke Äste, die die echten Kerzen halten können. Beide lachen und bringen den Baum im Laufschritt zum Auto. So bleibt mehr Zeit für Punkt zwei auf der Liste: Über den Markt bummeln. Ein anderes Ehepaar ist noch nicht soweit. Er mit Zollstock. Gibt‘s den hier zu leihen? „Nein, den haben wir mitgebracht“, sagt der Mann und lacht. Das Ehepaar muss den Blick neu schulen: Nach dem Kauf der neuen Sofagarnitur bleibe nur Platz für einen Baum mit einem Durchmesser von einem Meter. Das wird wohl schwierig, wenn sie weiterhin bei den hochgewachsenen Exemplaren bleiben, die dann wie in den Kinderzeichnungen umso breiter nach unten ausschwingen. Das Team auf Rüters Kamp ist eingespielt und weiß: Mancher muss noch über Kuchen und Kaffee oder Punsch und Bratwurst sinnieren, bevor die Entscheidung fallen kann.