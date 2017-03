Aktion „Spielplatzprojekt“: Baumeister in Barenburg

Barenburg - Eine Fischerhütte mit direktem Steg in die Sandkiste, ein Niedrigseilgarten mit Option auf eine Vergrößung irgendwann – und eine „bewegte Baustelle“, damit alle Kinder im Kindergarten „Sonnenstrahl“ Barenburg unter die Baumeister gehen können: Das „Projekt Spielplatz“ wurde am Samstag dank der tatkräftigen Mithilfe von Erzieherinnen, Eltern und Kindern umgesetzt.

Die Einrichtung im Flecken feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Den Garten ergänzend umgestalten, um den Kindern mehr Spielgelegenheiten zu geben, war ein Herzenswunsch. Die Umsetzung war auch dank Sponsoren und der Hilfe der Eltern möglich. Die Kinder dürfen mithelfen und dass Matschhosen auch für Erwachsene eine gute Idee wären, wird deutlich, als der Wasserstrahl auf die staubtrockene Betonmischung trifft und es aus dem Loch spritzt, das als Fundament gedacht ist. Es darf gelacht werden, die Stimmung ist bestens. Ein Zaun um die „bewegte Baustelle“ soll verhindern, dass die Materialien auch außerhalb des Bereiches genutzt werden und das gesamte Areal in eine einzige Baustelle verwandelt wird. Bauen können sich die Kinder mit den vorhandenen Elementen auch Spielgeräte, etwa eine Wippe. Eine richtige wäre ein Wunsch für die Zukunft. Durch diese neuen Elemente erhalte ein Stück Erlebnispädagogik Einzug in die Kindergartenarbeit in Barenburg.

+ Laurin wartet auf dem neuen Steg, den die Väter noch an die neue Fischerhütte anbauen müssen. Keine einfache Aufgabe...

Die Fischerhütte steht derweil schon fest verankert, im Umkreis liegen weitere Teile, darunter der zu montierende Steg. An ihm befestigt wird ein massiver Spielkran und ein Schürfsieb: Die Mädchen und Jungen können sich auf Goldsuche begeben. Das 25-jährige Bestehen des Kindergartens „Sonnenstrahl“ in Barenburg soll am 10. Juni mit einem fröhlichen Fest gefeiert werden. Bis dahin ist auch das Turnreck fest verankert, der kleine Sinnesgarten angelegt. Pflückbüsche sind bereits eingepflanzt, ein kleines Maislabyrinth soll folgen und auf der Kräuterblumenwiese sollen sich später einmal die kunterbunten Blumenköpfe im Wind wiegen. Aktivitäten im Außenbereich stehen in Barenburg unter dem Motto „frei spielen“ (und in der Bauecke: frei bauen). Dadurch solle das Miteinander gefördert werden, die Interaktion der Kinder untereinander, ihre Kommunikation – und damit ihre Sprachkenntnisse geschult werden. „Möglichst in ungestellten Situationen“, erklärt Erzieherin Silke Bornkamp.

sis