Baubeginn in Sicht

Varrel – Baubeginn? „Wir gehen von Mitte Oktober aus“, erklärt Uwe Schindler, Leiter der Straßenbauverwaltung Nienburg, gefragt, zum Stand der Planungen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Varrel. 1,6 Kilometer Straße im kompletten Neuaufbau – und, weil alles aufgerissen wird, werden auch die Kanäle erneuert und die sogenannten Nebenanlagen. Wie umfangreich die Arbeiten letztlich sind, wird deutlich, als Schindler den Abschluss für Mitte / Ende des Jahres 2021 ankündigt.

Die Baumaßnahme ist im Rahmen der Initiative des Landes Niedersachsen gestartet, in der das Augenmerk auf die Infrastruktur, die Verkehrsführung gelegt wird. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Varrel ist von der Nienburger Behörde seit Jahren als dringlich nach Hannover gemeldet. Der Rat der Gemeinde plant seit Jahren rund um die Ortsdurchfahrt und seit dem Jahr 2008 mit Fördermitteln aus der Dorferneuerung – das Förderprogramm läuft im kommenden Jahr aus. In Ausnahmefällen gibt es für einzelne Projekte Verlängerungen.

Bauarbeiten auf 1,6 Kilometern Länge

Für den Neuaufbau der Straße, für die ein Aushub zwischen 60 Zentimetern und einem Meter notwendig seien, zeichnet die Straßenbauverwaltung verantwortlich. Waren dafür einst 800 000 Euro eingeplant, so hat es zwischenzeitlich eine Preissteigerung gegeben: Schindler rechnet aktuell mit Kosten um die 2,5 Millionen Euro, nur für den Straßenbau.

Was wird die Ortsdurchfahrt in der Gemeinde Varrel letztlich kosten? Das steht noch nicht fest, aktuell sind die Ausschreibungen für die Arbeiten erfolgt und werden die Angebote der Firmen geprüft. Auftraggeber für die Arbeiten rund um Trinkwasser- und Schmutzwasserkanäle ist der Zweckverband „Wasserversorgung Sulinger Land“. Auftraggeber für die Nebenanlagen (Gehwege, Haltestellen, Parkflächen und Grünstreifen) ist die Gemeinde Varrel. Die hat, wie berichtet, für ihren Anteil an den Kosten eine Zusage über einen Zuschuss in Höhe von 440 000 Euro erhalten (wir berichteten): Fördergelder der EU, die dazu beitragen sollen, den Varreler Ortskern als attraktiven Lebens- und Wohnstandort weiterzuentwickeln.

EU-Fördergelder für Gemeindeanteil

Varrel sei Teil der ILE-Region, erhalte die Fördergelder im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung Mitte Niedersachsens, hatte Heike Fliess, Landesbeauftragte des Amtes für regionale Landentwicklung Leine-Weser, bei der Übergabe des Förderbescheides im Juni 2018 erklärt.

Drei „Bauherren“ unter einem Dach: Das Team der Straßenbauverwaltung hat sich um die gemeinschaftliche Ausschreibung des Großauftrages gekümmert. Man befinde sich seit dem 30. Juli in der sogenannten Submission, prüfe die eingegangenen Angebote, rechne mit der Auftragsvergabe für Mitte September – und einem Baubeginn Mitte Oktober. Das Prozedere – Bauverlauf und einhergehende Straßensperren – das werde mit der beauftragten Firma abgesprochen, erklärt Schindler. Über den Plan, samt der Straßensperren und örtlichen wie überörtlichen Umleitungen werde vorab in einer Bürgerversammlung umfassend informiert. Grundsätzlich würden die Sperrungen so geplant, dass die Ortsfeuerwehr jederzeit Ausrückeoptionen habe. Weiterhin sei die Ortsdurchfahrt Varrel im Zuge der Landesstraße 347 in einer Breite von sieben Metern geplant. Beidseitig aufgebracht werden soll eine Radwegeauszeichnung, ohne Mittelstreifen.

Barrierefreie Gestaltung

Die Idee ist, die Ortsdurchfahrt barrierefrei zu gestalten, so dass ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer eine gegenseitige Rücksichtnahme erfordere. Weiteres Ziel: die Geschwindigkeit der motorisierten Verkehrsteilnehmer reduzieren. Parkbuchten sollen erhalten bleiben, lautet die Vorgabe der Gemeinde, auch die bisherigen Haltestellen und Fahrbahnquerungen. sis