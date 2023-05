Bauarbeiten an Kita Scharringhausen schaffen Platz für die Kinder

Von: Sylvia Wendt

Ortstermin zum Ende der Bauarbeiten in der evangelisch-lutherischen integrativen Kindertagesstätte Scharringhausen mit (von links) Sandra Meißner, Birgit Brückner, Helmut Meyer, Olaf Heuermann und Heinrich Kammacher. © S. Wendt

Scharringhausen – Die „Baumeister“ sind weg und in dem integrativen evangelischen Kindergarten in Scharringhausen ist eine Ruhe eingekehrt, die der nun möglichen neuen Raumaufteilung zu verdanken ist.

Die Bauarbeiten sind beendet, fast. Restarbeiten stehen noch aus und das Team um Leiterin Birgit Brückner wird jetzt einen neuen Tagesablaufplan erarbeiten. 76 Kinder in Kita und Krippe besuchen die Einrichtung in Scharringhausen aktuell. „Es ist die älteste unserer Einrichtungen“, sagt Helmut Meyer vom Kita-Verband des Kirchenkreises – und sie ist dank dieser jüngsten Baumaßnahmen jetzt auf dem neuesten Stand der pädagogischen Vorgaben.

Der Duft, der da vom Teewagen aufsteigt, lässt die Gruppe Erwachsener schnuppern. Die Kids der Krippe bemerken das und betonen: „Wir essen jetzt.“ Dass die Mittagsverpflegung per Teewagen in die Gruppenräume gefahren werden muss, gehört bald der Vergangenheit an. Für die neue Mensa wurden zwei Wände weggenommen und nun bietet der ehemalige Frühstücksraum Platz für 18 hungrige Mädchen und Jungen gleichzeitig. Es wird einen Tischdienst geben und die Kinder können ihr Geschirr schnell wegbringen – ein Durchbruch in einer der Wände bedeutet freien Zugang zur Küche.

Kleinere Baueingriffe habe es immer mal gegeben, der letzte größere aber liegt fast 30 Jahre zurück. Zeit für eine grundlegende Evaluation und Neuplanung der bestehenden Räumlichkeiten, um die benötigte Anzahl an neuen Räumen für die moderne Kinderbetreuung zu erörtern – zumal die Kita in Scharringhausen eine integrative ist. Kurzum: Es wurde nicht mehr Platz für weitere Kinder geschaffen, sondern für die Kinder passgenaue Bedingungen.

Ob mehr Kita- oder mehr Krippenkinder angemeldet werden: Birgit Brückner und ihr 13-köpfiges Team können dank eines neuen Flexi-Raumes reagieren. Denn dieser Raum kann für beide Altersgruppen hergerichtet werden.

„Ein Platz für Kinder, für die deren Eltern eine Betreuung wünschen, ist vorhanden“, erklärt Sandra Meißner, zuständige Fachbereichsleiterin Bürgerservice. „Wir planen immer eine gewisse Anzahl an Plätzen als Puffer ein“, ergänzt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Die insgesamt sechs Kinderbetreuungseinrichtungen in der Samtgemeinde Kirchdorf habe die Verwaltung im Blick – aber auch die „Politik“: Die hat die Gelder genehmigt für die Baumaßnahme.

Und dabei kräftig „nachgelegt“. Statt der 250 000 Euro, die einst eingeplant waren, schlägt die Gesamtbaumaßnahme mit 450 000 Euro zu Buche.

Positiv wirke sich die neue Struktur des Bauhofes aus: Die Pflasterarbeiten im Außenbereich waren ausgeschrieben – allein, es fand sich keine Firma bereit für den Auftrag, der gut 20 000 Euro umfasst, berichtet Olaf Heuermann, Fachbereichsleiter des Bauamtes der Samtgemeinde Kirchdorf. Die Pflasterung soll dennoch zügig umgesetzt werden, nicht zuletzt dank des Bauhofes.

Das Kita-Team plane ein Familienfest noch vor den Ferien. Im Herbst dürfen dann alle vorbeischauen, wenn zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen wird. Dann möchte das Team herzeigen, wie gut die Vorgaben und Wünsche vom Architektenteam Keese umgesetzt worden sind.

Inklusive herrlich ruhigem neuen Schlafraum mit genügend Platz für kunterbunte „Schlafnester“ und das Kuscheltier.