Barenburger Theatergruppe bietet Spaß op Platt in kurioser Klinik

Wenn der Psychiatrie-Patient Arzt spielt.... © Theatergruppe Barenburg

Barenburg – „Die Theatergruppe Barenburg ist in die neue Saison gestartet. Es wird fleißig geübt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Laiendarsteller. Einstudiert wird das Stück, das in der vergangenen Saison geplant war und abgesagt werden musste. „Bis auf einen Spieler, der Ersatz ist schon da, haben alle Akteure der letzten Saison zugesagt“, erklärt Hans-Jürgen Habelmann. Premiere wird am 11. November gefeiert. Wie bisher, sind drei Aufführungstermine in Barenburg geplant sowie drei in der „Spinnstube“ in Voigtei.

„Wer krank is, mutt kerngesund weesen“ heißt die Komödie in drei Akten von Uschi Schilling. Die Autorin entführt in ein Krankenhaus, in dem es passieren könne, dass eine Schwester einen Kassenpatienten im Moorbad vergisst, ein Patient aus der Psychiatrie Arzt spielt und der zerstreute Professor den Durchblick verliert. Auch das Machogehabe vom Chefarzt trage nicht zum reibungslosen Klinikablauf bei. Was aber haben Picasso, Karl Lagerfeld und Heino für einen Auftrag? Wenn dann auch noch eine kassenärztliche Überprüfung ins Haus steht, dann sei guter Rat teuer. Wer sich bereits für 2021 eine Karte gekauft hatte, kann sie gegen eine neue Eintrittskarte eintauschen – es werden neue Plätze vergeben. Der Kartenvorverkauf für die Barenburger Termine startet am Sonntag, 23. Oktober, um 14 Uhr im Speicher. Danach gibt es die Karten im „Aue Grill“. Der Kartenvorverkauf für Voigtei findet am 6. und 13. November von 11 bis 12 Uhr in der „Spinnstube“ statt.

Die Aufführungen in Barenburg und Voigtei Sporthalle Barenburg: Freitag, 11. November, 20 Uhr Samstag, 12. November, 20 Uhr (mit Schnitzelbuffet ab 18.30 Uhr, Anmeldung notwendig: Tel. 0 42 73 / 83 56) Sonntag, 13. November, 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen) Spinnstube Voigtei: Freitag, 18. November, 20 Uhr (ab 18 Uhr Schnitzelbuffet) Samstag, 19. November, 14.30 Uhr (Kaffee und Kuchen) Sonntag, 20. November, 12 Uhr (Frühstücksbrunch ab 10.30 Uhr) Anmeldung zum Schnitzelbuffet und zum Frühstücksbrunch unter Tel. 0 57 69 / 241 und 01 74 /1 70 72 04