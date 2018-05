Barenburger Taufstein endlich entschlüsselt

Rolf Röper am Taufstein in der Barenburger Kirche, 1458 von Johann von Hoya gestiftet.

Barenburg - Von Sylvia Wendt. Unter den sonntäglich etwa 20 Besuchern des Gottesdienstes in der Heilig-Kreuz-Kirche ist es Rolf Röper, der sich nicht nur wundert, was da eigentlich auf dem Taufstein eingraviert ist. Röper nimmt die Dinge in die Hand, ruft an, telefoniert sich durch die Ansprechpartner „bei Kirchens“. Und stößt auf Dr. Christine Wulf.

In den jüngsten drei Chroniken über und aus dem Flecken, datierend aus den Jahren 1897, 1970 und 1997, wird von den jeweiligen Pastoren über die Kirche und ihre Entstehung geschrieben. Keinem jedoch gelang es, die Gravuren zu entziffern. Einzig das Wappen des Herrscherhauses Hoya wurde erkannt – die beiden abgewendeten Bärentatzen sind markant in Richtung der Kirchenbänke gerichtet.

Der Taufstein in der Heilig-Kreuz-Kirche stammt aus dem Jahr 1458 – das wurde bereits ermittelt. Stifter war Graf Johann von Hoya. Ursprünglich ohne Fuß, steht er heute auf einem Sockel. In der Chronik aus dem Jahr 1997 schreibt die damalige Pastorin Christiane Joos: „Die gotischen Schriftzeichen konnten bis heute nicht entziffert werden.“ Die ältesten Mauerteile der Kirche datieren um 1200: An der Stelle, an der einst eine heilkräftige Quelle sprudelte, habe man um 1200 eine kleine Kapelle erbaut, heißt es. Teile des Feldsteinmauerwerkes im Westen und Südwesten seien noch vorhanden und bis zu einem Meter dick.

© Zumaya

Um 1350 fand wohl auch der Graf von Hoya im Flecken Barenburg Heilung – und die Kirche wurde vergrößert. Die letzte bauliche Veränderung war die Versetzung des Kirchenturmes: Wegen der Verbreiterung der Bundesstraße 61 wurde der Glockenturm an der Westseite abgenommen und an der Nordseite neu errichtet. Gleichzeitig auch der Eingang verlegt. Der Taufstein und die Entschlüsselung der Gravuren? Die führten ein Schattendasein.

Rolf Röper, seit 20 Jahren im Barenburger Kirchenvorstand, überzeugte Anke Nuttelmann vom Evangelischen Kirchenkreisamt in Sulingen, E-Mails in seinem Namen zu versenden, denn: Röper hat mit dem Computer nix am Hut. Die Mail geht raus an Thorsten Albrecht, der im Kunstreferat der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Hannover arbeitet. Der Kunstreferent leitet die Anfrage aus Barenburg an eine Kollegin weiter.

© Zumaya

Dr. Christine Wulf von der Inschriftenkommission an der Akademie der Wissenschaften in Göttingen erhält einen Anruf von Rolf Röper, der sie zum Ortstermin am Taufstein in den Flecken einlädt. Dr. Wulf indes bittet zunächst um Fotos, professionell aufgenommene. Und die kann Fotograf Andres Zumaya liefern, der seine umfangreiche Ausrüstung dazu nur über jene Bundesstraße 61 tragen muss. Professionell ausgeleuchtet schickt Zumaya Aufnahmen nach Göttingen – und Dr. Christine Wulf löst innerhalb nur weniger Wochen ein jahrhundertaltes Rätsel.

© Zumaya

Auf dem Taufstein steht, übersetzt: „Tausend vierhundert achtundfünfzig Jahre hat mich Johann von Hoya aus seinen Gütern errichten lassen. Er hat sein Territorium ebenso glücklich regiert, wie er ein fähiger Haudegen war.“ Röper zitiert aus der Erklärung von Dr. Wulf, wenn er sagt, dass es üblich gewesen sei, den Taufstein das Datum in dieser Ich-Form erklären zu lassen. „Mit ein bisschen Unsicherheit behaftet ist die Lesung des Wortes gnarus, da dem ersten Buchstaben g die Unterlänge fehlt. ,Vibrator ensis‘ ist derjenige, der das Schwert zückt“, erklärt Dr. Wulf die Wahl für den Begriff Haudegen. Für Rolf Röper zählt, das Rätsel gelöst zu haben.

Die Kirche, nicht allein das Bauwerk, bedeutet ihm viel. Das Gotteshaus und seine Ausstattung, die Deckenmalerei – Röper kann auf so manches unbekannte Detail verweisen: Etwa, dass ein Teil der Decke über dem Altar aus Holz ist, nicht aus Stein. Reparaturarbeiten von einst, notwendig geworden, nachdem Engländer im Zweiten Weltkrieg eigentlich den Turm treffen wollten, ihn aber verfehlten. Weitere Sanierungsarbeiten sollen folgen im Zuge der Umgestaltung des Areals um die Kirche nach der Fertigstellung der Ortsumgehung (wir berichteten).