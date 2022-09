Barenburg bekommt öffentlichen Bücherschrank spendiert

+ © Privat Den neuen Bücherschrank in Barenburg weihten jetzt (von links) Sandra Schnetlage, Heinrich Kammacher, Lars Röper und Heinrich Sünkenberg ein. © Privat

Barenburg – Tauschen und Schmökern ist jetzt möglich dank der neuen öffentlichen Mini-Bibliothek in Barenburg. Es ist der 302. Bücherschrank, den die Firma Westenergie spendiert.

Die Idee wurde seitens der Gemeinde Barenburg an den Energiedienstleister herangetragen, der sich bereit erklärt habe, die Kosten zu übernehmen. Schnell einigte man sich – gemeinsam mit Hans-Jürgen Greve, der die Bücherschränke entworfen hat und baut – auf den jetzigen Standort im Ortskern.

„Die Bücherschränke von Westenergie sind ein tolles Angebot“, betont Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Bürgermeister Lars Röper ergänzt: „Christa Habelmann und Heinrich Sünkenberg haben sich bereit erklärt, als ehrenamtliche Paten für den Bücherschrank zur Verfügung zu stehen. Herzlichen Dank dafür.“ Gemeinsam werden die Paten künftig auf den Bücherschrank achten, sortieren Krimis, Romane, Sachbücher und Kinderliteratur passend ein.

„Wir kümmern uns nicht nur um die Energieversorgung, sondern engagieren uns auch darüber hinaus im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Wir freuen uns, dass sich die Bücherschränke schnell zu Treffpunkten des Literaturaustausches entwickeln, an denen die Menschen ins Gespräch kommen“, erklärt Sandra Schnetlage (kommunales Partnermanagement der Westenergie).

Der Bücherschrank bestehe aus wetterfestem Cortenstahl und füge sich mit seiner schlanken Form leicht in den öffentlichen Raum ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Türen schließen selbsttätig, die Bücher seien so vor Regen geschützt. Das untere Fach ist für Kinderbücher gedacht. Insgesamt haben etwa 180 Bücher Platz.