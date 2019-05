Bald wieder Gäste im Gasthaus

Bahrenborstel: Neu- und Umbau zur Tagespflegeeinrichtung

+ Investor Christian Thiermann (Mitte) erklärt Matthias Stelloh (links) und Heinrich Kammacher die Pläne für den Um- und Neubau am ehemaligen Gasthaus. Foto: sis

Bahrenborstel - Von Sylvia Wendt. Was tun mit einem Gebäude, das mitten im Ort steht, einst als Gastwirtschaft einer der Treffpunkt in Sachen Geselligkeit war und nun geschlossen ist? Für das ehemalige Gasthaus Krome in Bahrenborstel liegen jetzt die Pläne vor, Förderzusagen ebenso wie Baugenehmigungen und die Bauaufträge sind erteilt. Neuer Eigentümer ist die Firma Thiermann in Scharringhausen. Pächter ist demnächst für das Erdgeschoss das Deutsche Rote Kreuz. Und gesellig darf es wieder werden in der Dorfmitte Bahrenborstels.